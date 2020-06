O educatie emotionala, colectia The School of Life, volum coordonat de Alain de Botton

Titlul este disponibil cu precomanda. Livrarea se va face incepand cu data de 13 iulie 2020.

O persoana inteligenta emotional stie ca iubirea este o calitate, nu un sentiment, si ca presupune incredere, vulnerabilitate, generozitate, umor si intelegere sexuala. O persoana inteligenta emotional isi aloca timpul necesar pentru a isi da seama ce ii confera sens vietii sale profesionale si are increderea si tenacitatea de a incerca sa gaseasca un echilibru intre prioritatile sale interioare si solicitarile venite din partea lumii exterioare. O persoana inteligenta emotional stie sa spere si sa fie recunoscatoare si, in acelasi timp, sa ramana ferma in fata structurii esentialmente tragice a existentei. - Alain de Botton

Lui Alain de Botton ii plac subiectele mari si complexe despre care scrie cu o inocenta nedisimulata. - Observer

Maturitatea emotionala nu e ceva ce ni se intampla in timp ce noi asteptam pasiv, necesita educatie timpurie, disponibilitate spre invatare si practica neobosita. E ceea ce ne ofera Alain de Botton, una dintre cele mai lucide si lirica minte a vremurilor noastre, in O educatie emotionala. - Maria Popova, Brain Pickings

Inteligenta emotionala e un concept care continua sa sune destul de ciudat, pentru ca tindem sa o percepem drept o capacitate unitara, si nu ca ceea ce este de fapt: un cuvant atotcuprinzator pentru ceea ce reprezinta in realitate o suita de calitati, directionate spre o multitudine de obstacole diferite. Exista inteligenta matematica si culinara, inteligenta legata de literatura si inteligenta fata de animale. Putem fi siguri ca nu exista o persoana complet inteligenta – si probabil nici vreuna de-a dreptul proasta. Suntem cu totii nemaipomenit de priceputi la a ne da peste vietile peste cap, indiferent de prestigiul gradului nostru universitar, si suntem mereu in stare sa contribuim sincer la ceva, oricat de neortodoxe ne-ar fi calificarile.

Intr-o epoca a confuziei morale si practice, cartile de autocunoastere au nevoie iminenta de regandire si reabilitare. Colectia The School of Life sustine aceasta directie discutand o serie de probleme ale vietii, printre care sanatatea mintala, banii, cariera, tehnologia si nevoia de a schimba lumea. - Alain de Botton