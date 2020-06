Fii curajoasa. Mituri ale feminitatii si puterea de a le reinventa dezvaluie modul in care fiecare dintre noi poate urma calea sa spre incredere deplina.

Valorifica-ti puterea interioara, increderea si stabilitatea cu ghidul esential al renumitului hipnoterapeut, gazda a podcast-ului Calmer You si autoare a bestsellerului The Anxiety Solution. Este timpul pentru cea mai fericita, increzatoare si linistita versiune a ta...

Singura modalitate de a iti imbunatati increderea in orice domeniu al vietii este prin iesirea din zona de confort... Acest ghid simplu iti va arata cum. - Evening Standard

Increderea nu este ceva ce avem sau nu, ci ceva ce poate fi construit, iar acest ghid simplu ne arata in ce fel. Renumitul hipnoterapeut clinic si expert in anxietate, Chloe Brotheridge, a ajutat sute de clienti cu anxietate si incredere de sine scazuta, iar in aceasta carte, autoarea ne prezinta propria ei experienta si cercetare stiintifica, precum si experientele altor femei pentru a ne arata cum sa:

• ne simtim mai increzatoare;

• petrecem mai putin timp ingrijorandu-ne si fara a face pe placul altcuiva;

• ne construim stima de sine;

• ne atingem potentialul;

• ne stabilim limite intr-un mod asertiv, astfel incat sa fim cele mai fericite si sanatoase.

Un ghid simplu, in care autoarea foloseste propriile povesti, cercetare stiintifica si experientele altor femei pentru a le arata cititoarelor sale cum sa se simta mai increzatoare. - Stylist

