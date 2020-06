DUBLĂ PREMIERĂ în noua campanie de imagine lidl: duetul între carla`s dreams & irina rimes și prima animație 3d integrată într-un spot MANIFEST AL RETAILERULUI

comunicat de presa

Lidl lansează o nouă campanie de imagine „În familie, facem mereu loc”, semnată de Mullen. Elementul central al campaniei este un spot-manifest a cărui coloană sonoră este piesa 3 inimi, compusă de Carla`s Dreams și Irina Rimes special pentru acesta, fiind și prima colaborare a celor doi artiști. Totodată, Lidl a folosit în premieră tehnologia 3D pentru o campanie de brand, prin care a integrat un personaj animat, ariciul Pufarici, atât în firul narativ al spotului, cât și în videoclipul piesei.

În familiie românești există o regulă nescrisă: găsim mereu loc în plus pentru cineva la masă, facem loc pentru încă cineva pe bancheta din spate a mașinii sau într-un cort, la festival. Pornind de la acest insight, Lidl lansează pe 19 iunie noua campanie de imagine „În familie, facem mereu loc”, o promisiune a retailerului de a fi mereu alături de români, prin produse care îi ajută să fie pregătiți să facă loc atunci când este nevoie, și, totodată, un mod de a sărbători, alături de familii, fiecare experiență.

Elementul central al campaniei este un spot-manifest care surprinde povestea unei familii, cu diferite momente prin care fiecare membru face loc unei persoane sau unei experiențe, pornind de la filosofia noii campanii: de la un loc în plus la masă, oferit unui musafir, la un nou preparat servit la prânz sau un prieten imaginar pe care mezinul familiei îl așază la masă, alături de familie.

Noutatea din campania de imagine Lidl constă în utilizarea tehnologiei 3D prin care prietenul imaginar, ariciul Pufarici, prinde viață și devine un personaj real. Povestea spotului manifest este narată de Carla`s Dreams și Irina Rimes, prin versurile piesei 3 inimi, într-o producție Global Records. Aceasta este prima colaborare dintre cei doi artiști, care „i-au făcut loc” și ariciului Pufarici în videoclipul piesei.

Totodată, din 29 iunie, ariciul Pufarici poate fi cunoscut de către public și cu ajutorul realității augmentate, prin intermediul filtrelor de Instagram create de One Night Gallery, dezvoltatori de New Media Art. Astfel, utilizatorii de rețele sociale îl vor vedea pe Pufarici într-o formă tridimensională, având posibilitatea să interacționeze cu acesta. Mai mult, Lidl folosește ultimele tehnologii de realitate augmentată prin crearea unui filtru care integrează animația 3D în materialele de comunicare print sau în spațiile media outdoor: de exemplu, prin scanarea imaginilor din diferite billboard-uri, ariciul Pufarici va prinde viață.

Pentru a interacționa cu ariciul Pufarici, publicul este invitat să acceseze secțiunea de filtre de pe contul @LidlRomânia de pe Instagram. În plus, pentru experiențe noi cu prieteni noi, în perioada 29 iunie – 19 iulie, românii pot face fotografii cu ariciul prin intermediul filtrelor, le pot încărca pe suprize.lidl.ro/manifesto și pot câștiga, prin tragere la sorți, vouchere Lidl de cumpărături.

„Suntem mereu atenți la dorințele și nevoile românilor, prin tot ceea ce facem, iar prin campaniile anuale de brand, ne dorim să le fim alături zi de zi și să le povestim despre valorile noastre. Ne bucurăm că, de data aceasta, povestea este spusă de Carla`s Dreams și Irina Rimes, într-un duet extrem de dorit și așteptat de fani. Pentru că ne dorim ca românii să și interacționeze cu poveștile noastre în cadrul spotului manifest, am integrat și o animație 3D și diverse componente digitale, prin intermediul cărora publicul poate să îl cunoască pe ariciul Pufarici”, a spus Oana Radu, Marketing Director Lidl România.

În familie, facem mereu loc este o campanie integrată, care va include componente TV, radio, OOH, online, PR și Social Media. Spotul-manifest poate fi vizionat pe canalul de YouTube al Lidl România, precum și pe surprize.lidl.ro, într-o pagină dedicată, iar prin intermediul acesteia, românii pot face cunoștință cu ariciul Pufarici, interacționa cu acesta, având și acces la momente din culisele spotului.

„Campania de anul acesta trebuia să continue să vorbească despre familie într-un mod autentic, așa cum au făcut-o și poveștile Lidl din anii trecuți. Așa că am pornit în căutarea unui adevăr greu de contestat despre familii de orice fel și l-am găsit în această magie prin care, cumva, reușim mereu să facem loc: facem loc la masă unui musafir neașteptat, facem loc pentru desertul acela bun chiar și după o masă cu 3 feluri, facem loc în mașină sau pe canapea, atunci când ne uităm împreună la un film sau ne reunim cu cei dragi. Iar acest lucru merită sărbătorit. În plus, ne bucurăm că am reușit să facem loc și pentru un pic de fantezie și tehnologie și, astfel, să primim în marea familie Lidl un personaj inedit, care sperăm să fure mult mai mult de 3 inimi“, a spus Andreea Popa, Senior Copywriter Mullen.

Echipele implicate în campanie:

Lidl România: Oana Radu (Marketing Director), Mihai Cazacu (Advertising Manager), Kati Sandu (Marketing Project Manager), Alina Tane (Digital Marketing Manager), Oana Safta (Media Manager), Raluca Nistor (Social Media Specialist), Eliza Cretu (Marketing Specialist).

Mullen România: Silviu Antohe (Group Creative Director), Mihai Costache (Group Creative Director), Andreea Popa (Senior Copywriter), Andra Vlăsceanu (Art Director), Adrian Radu (AV Director), Andra Panaitescu (Group Account Director), Alexandra Todirica (Senior Account Manager).