Procter & Gamble a primit distincția Brand Marketer of the Decade, pentru creativitatea reclamelor sale

Procter & Gamble a primit distincția Brand Marketer of the Decade în cadrul festivalului Cannes Lions, ca o recunoaștere a performanței constant excepționale pe care creativitatea companiei a înregistrat-o în ultimii zece ani, fiind selectată dintre marii advertiseri la nivel global.

P&G s-a clasat în top prin palmaresul celor 243 de premii - 7 Grands Prix, 1 Grand Prix for Good, 3 Creative effectiveness Lions, 2 Titanium, 49 Gold, 4 Glass, 77 Silver și 100 Bronze Lions – pe care compania le-a obținut la Cannes Lion, începând din 2010, fiind considerată cel mai mare advertiser din lume, cu prezență în multe piețe la nivel global.

Printre cele mai importante campanii P&G care s-au remarcat de-a lungul timpului menționăm: #LikeAGirl pentru Always, care a provocat renunțarea la stereotipurile asociate femeilor și fetelor, prin creșterea încrederii acestora, precum și campania #ShareTheLoad pentru Ariel, in 2017, care a urmărit să reconstruiască diferit miturile, privind rolurile pe care femeile și bărbații le împart într-o gospodărie.

, Chief Brand Officer, P&G, a declarat: “ Am fost recunoscuti ca Brand Marketer of the Decade, pentru că noi scoatem în evidență probleme care contează cu adevarat și care ne preocupă pe toți. Ne este foarte clar acum că avem responsabilitatea de a ne reinventa. De la branduri și companii care sunt centrate pe ceea ce fac, devenim branduri și companii care acționează atât ca o forță de creștere cât și ca forță a binelui.” El mai subliniază faptul că:“provocările contextului actual ne-au determinat să stabilim trei priorități specifice la P&G. În primul rând protecția siguranței angajaților P&G. În al doilea rând, deservirea oamenilor din întreaga lume cu produsele noastre esențiale de sănătate, igienă și curățenie. Și, în al treilea rând, ori de câte ori este posibil, să sprijinim comunitățile aflate în nevoie. Haideți să devenim cu toții o Forță a creșterii și o Forță a binelui, pentru a contribui la crearea unei industrii echilibrate și mai bune… și a unei lumi mai echilibrate și mai bune.”

Accesati link-ul pentru vizualizarea campaniilor P&G care au contribuit la obtinerea distinctiei:

Despre Procter & Gamble: P&G deservește clienți din întreaga lume având unul dintre cele mai puternice portofolii de mărci importante, de calitate şi de încredere, precum Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Fairy®, Gillette®, head&shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®. Comunitatea P&G cuprinde operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vizitați http://www.pg.com pentru ultimele știri și informații despre P&G și mărcile sale.