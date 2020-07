Activitati de vacanta pentru copii – iata cum putem planifica vacantele celor mici, pentru a-i incuraja sa se dezvolte si sa invete noi abilitati, intr-un mod distractiv si placut.

Vacantele scolare sunt benefice pentru cei mici, pentru ca au nevoie de timp liber pentru a se relaxa, la fel ca adultii. Vacanta de vara este o oportunitate pentru copil de a se implica in diferite activitati relaxante, distractive, dar si educative. De asemenea, vacantele inseamna adesea mai mult timp in familie, timp cu fratii si cu alti copii. Este si momentul potrivit pentru calatorii in familie. E momentul potrivit pentru experiente noi si oportunitatea de a explora impreuna.

