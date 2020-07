Mega Mall pregătește experiențe inedite vizitatorilor în iulie și august

Atât cei mici, cât și cei mari, sunt așteptați între 17 iulie și 9 august să redescopere un alt univers al copilăriei - Mega Mall va găzdui o expoziție inedită de jucării vechi de colecție.

500 de jucării vechi de colecție pot fi admirate în cadrul expoziției Muzeul Jucăriilor

Tablouri inedite realizate din doze de aluminiu, în cadrul expoziției Can Art Design Festival

Live demo cu doze de aluminiu pentru vizitatori pe 15 august

În iulie și august, Mega Mall pregătește noi experiențe inedite pentru vizitatori: o călătorie în universul magic al copilăriei și o inițiativă sustenabilă care promovează arta. Vizitatorii se vor putea bucura de surprizele pregătite de centrul comercial în condiții de maximă siguranță.

O călătorie în timp pentru părinți și copii în Muzeul Jucăriilor

Atât cei mici, cât și cei mari, sunt așteptați între 17 iulie și 9 august să redescopere un alt univers al copilăriei - Mega Mall va găzdui o expoziție inedită de jucării vechi de colecție.

Jucăriile provin din România și din alte țări și au fost fabricate între anii 1900 și 1980. Cea mai veche jucărie prezentată în colecție va fi motorul cu abur Doll & Co, care datează aproximativ din anul 1900 (Germania), iar cele mai vechi jucării realizate pe plan local sunt două jocuri din carton, respectiv jocul STOP și jocul MAROCCO, din anii ‘30. Jocul STOP era promovat printr-un concurs de ziarul Realitatea Românească.

În cadrul expoziției, vor putea fi admirate aproximativ 500 de jucării de colecție. Expoziția este organizată cu spijinul Asociației Muzeului Jucăriilor.

Expoziția poate fi vizitată gratuit între 17 iulie și 9 august, în intervalul 10:00 și 22:00, la nivelul 1, în proximitatea magazinelor Peek & Cloppenburg, Reserved și Sephora.

Can Art Design Festival: Expoziție de artă creată din doze de aluminiu

Mega Mall încurajează proiectele sustenabile, cu scop de educare asupra importanței reciclării. De aceea, între 14 și 23 august vizitatorii se vor bucura de o expoziție inedită în cadrul expoziției Can Art Design Festival.

Can Art&Design Festival este un concurs de reciclare creativă care încurajează un comportament sustenabil și își dorește să atragă atenția asupra importanței dozelor de aluminiu ca material reciclabil. În cadrul fiecărei ediții, dozele de aluminiu folosite sunt transformate în obiecte sau proiecte creative.

Astfel, vizitatorii vor putea admira lucrările artiștilor din România care au participat la ediția din 2020 a concursului: reinterpretarea celebrei opere „Sărutul” (Klimt), portretul lui Salvador Dali, dar și alte lucrări precum Poem Dadaist sau Zâna Reciclina.

Mai mult, pe 15 august între orele 13:00 și 14:00, vizitatorii sunt așteptați la o demonstrație live cu Sabina Stan, unde pot asista la transformarea dozelor de aluminiu în obiecte artistice. Expoziția Can Art Design Festival este organizată cu sprijinul Asociației Alucro și Organizației Reciclad’OR.

Expoziția poate fi vizitată gratuit între 14 și 23 august, în intervalul 10:00 și 22:00, la nivelul 1, în proximitatea magazinului Peek & Cloppenburg.

Mai multe detalii despre cele două evenimente sunt disponibile pe website-ul www.megamallbucuresti.ro sau pe pagina de Facebook Mega Mall.

Despre Asociația Muzeul Jucăriilor

Asociația Muzeul Jucăriilor a fost creată la inițiativa unui grup de entuziaști iubitori și păstrători ai jucăriilor de colecție. Pe parcursul a patru decenii au strâns și au colecționat nenumărate jucării aparținând diferitelor generații. Asociația a adunat peste 12.000 de jucării pentru un muzeu, iar în ultimii 14 ani a organizat peste 40 de expoziții de jucării vechi de colecție în colaborare cu muzee și instituții din țară.

Despre Asociația Alucro & Organizația Reciclad’OR

Asociația Alucro deține licența pentru derularea programului dedicat colectării și reciclării dozelor – Every Can Counts – în România. Programul Every Can Counts este activ în 19 țări din Europa, iar prin acesta se depun eforturi pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la reciclarea dozelor de aluminiu. Every Can Counts este considerat programul principal pentru promovarea reciclării dozelor de aluminiu în Europa, încurajând oamenii să recicleze dozele indiferent de locul în care se află - acasă, la birou sau „on the go” (parcuri, festivaluri, evenimente sportive, la școală și universitate), dar şi să le folosească în proiecte artistice precum Can Art&Design Festival.

Reciclad’OR este o organizație specializată în implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP), ce furnizează întreg lanțul de servicii de management integrat al deșeurilor.

