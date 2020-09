4 zile de film de dans, workshopuri, ateliere și competiții cinematografice

Joi, 3 septembrie, incepe Bucharest International Dance Film Festival

Joi, 3 septembrie 2020, începe cea de-a șasea ediție a Bucharest International Dance Film Festival. Timp de patru zile, Bucureștiul se va transforma în capitala dansului prin proiecții, ateliere, competiții de scurtmetraje și conferințe cu invitați de renume.

Tema celei de a șasea ediției a festivalului - utopie/ distopie - invită la reflecție asupra prezentului și la explorarea unui viitor posibil. Selecția filmelor de dans din acest an își are mizele în noi modalități de a privi, cunoaște și (re)prezenta prezentul și viitorul, pe alocuri cu încredere, uneori cu scepticism, în mod necesar cu umor și ironie.

EMA, cel mai nou film al regizorului chilian Pablo Larraín, va rula în premieră națională în deschiderea festivalului, pe 3 septembrie, de la ora 20:30 la Mercato Kultur și de la ora 21:00, la Cinema Elvire Popesco, în aer liber. Filmul proiectat în competiția Festivalul de Film de la Veneția în 2019, îi are în rolurile principale pe Mariana Di Girolamo și Gael García Bernal, iar coloana sonoră este asigurată de celebrul producător de muzică electronică Nicolas Jaar.

Trailer: https://youtu.be/hao9rvrOcjs

Pe lângă cele 32 de scurtmetraje, din 14 țări din întreaga lume, care au intrat în cele 3 competiții

- internațională, națională și cea dedicată musicalurilor - mai pot fi urmărite în cadrul festivalului o serie de evenimente dedicate industriei de film și dans:

Vineri, 4 septembrie, de la ora 16:00, Maria Tânjală , co-fondator FilmChain și producător de film, va susține o conferință ce propune o privire de ansamblu asupra procesului de realizare a unui film și a importanței muncii colaborative. Intrare liberă, cu înscriere, în limita a 15 locuri.

, co-fondator FilmChain și producător de film, va susține o conferință ce propune o privire de ansamblu asupra procesului de realizare a unui film și a importanței muncii colaborative. Intrare liberă, cu înscriere, în limita a 15 locuri. Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 16:00, Jassem Hindi, un artist ce explorează relația fizică dintre poezie și performance, va susține în cadrul BIDFF o conferință online despre tehnicile de editare legate de textura utopiilor și a distopiilor, care au și puterea de a manipula timpul. Participare gratuită în baza unei înscrieri prin mail la contact@bidff.ro .

un artist ce explorează relația fizică dintre poezie și performance, va susține în cadrul BIDFF o conferință despre tehnicile de editare legate de textura utopiilor și a distopiilor, care au și puterea de a manipula timpul. Participare gratuită în baza unei înscrieri prin mail la contact@bidff.ro Duminică, 6 septembrie, de la ora 16:00, în mediul online, pavleheidler va spune povestea distopiei, într-o conferință care pornește de la teoria lui Descartes, privind ruptura minte-corp, care a influențat standardele valorilor pe care vestul le-a instituit și promovat atât de mult. Participare gratuită în baza unei înscrieri prin mail la contact@bidff.ro .

va spune povestea distopiei, într-o conferință care pornește de la teoria lui Descartes, privind ruptura minte-corp, care a influențat standardele valorilor pe care vestul le-a instituit și promovat atât de mult. Participare gratuită în baza unei înscrieri prin mail la contact@bidff.ro În zilele de 4, 5 și 6 septembrie, Chrysanthi Badeka, coregrafă independentă, va susține un atelier de film de dans ce va explora, timp de trei zile, alături de participanții deja selectați, arta filmului de dans ca o practică pentru dezvoltarea artistică interdisciplinară.

Pe lângă acestea, seara de sâmbătă, 5 septembrie, va fi marcată de premiera națională a filmului Being Jérôme Bel (doc, 79’, FR, regia Aldo Lee și Sima Khatami), ce va fi proiectat de la 21:00, la Cinema Elvire Popesco, în aer liber. Trailer: https://vimeo.com/348802951 . Bilete: https://bit.ly/BeingJérômeBel .

Festivalul se încheie duminică, 6 septembrie, la 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului Român, cu proiecția susținută de Conceptual Lab by Theo Nissim, a filmului documentar The Euphoria of Being, în regia lui Réka Szabó (HU). Lungmetrajul spune povestea dansatoarei Éva Fahidi, supraviețuitoare a Auschwitz Birkenau, care își prezintă viața într-un spectacol de teatru-dans. Trailer: https://vimeo.com/362562109. Bilete: https://bit.ly/2QqQo1Y

Proiecțiile festivalului vor avea loc în perioada 3 - 6 septembrie, în aer liber la: Mercato Kultur, Cinema Elvira Popesco și Muzeul Țăranului Român, iar bilete se pot achiziționa prin Eventbook:

https://eventbook.ro/festival/bucharest-international-dance-film-festival

PROGRAMUL PROIECȚIILOR BIDFF 2020

𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟎

• 20.30 - 22.30 - EMA - Mercato Kultur. Bilete: https://bit.ly/31SN3hi

• 21:00 - 23:00 - EMA - la #ElvirePopescoOutdoor. Bilete: https://bit.ly/2DTpYU1

𝟒.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟎

• 20:30 - 21.45 - Fictions & Frictions – Competiție internațională I - Cinema Elvire Popesco #ElvirePopescoOutdoor. Bilete: https://bit.ly/31fi9kh

• 22.30 - 23.30 Treats and Traps – Competiția filmelor muzicale - Cinema Elvire Popesco #ElvirePopescoOutdoor Bilete: https://bit.ly/2EipCGb

𝟓.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟎

21.00 - 22:30 - Being Jérôme Bel (Aldo Lee, Sima Khatami, documentary, 79’) Cinema Elvire Popesco #ElvirePopescoOutdoor. Bilete: https://bit.ly/BeingJérômeBel

• 22.00 - 23.00 - Mazes & Gazes – Competiția națională - Cinema Muzeul Țăranului #OpenAir. Bilete: https://bit.ly/3hfWaiM

𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟎

• 20:30 - 22:00 - The Euphoria of Being (Réka Szabó, documentary, 84’) prezentat de Conceptual Lab by Theo Nissim - Cinema Muzeul Țăranului #OpenAir. Bilete: https://bit.ly/2QqQo1Y

• 21:00 - 22:30 - Bodies & Fluidities International Competition III & Awards - International Shorts III (75’) and BIDFF#6 AWARDS Cinema Elvire Popesco #ElvirePopescoOutdoor Bilete: https://bit.ly/34nnacF