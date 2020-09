O singură biblioteca. O infinitate de vieți. Care e cea mai bună?

Undeva, la marginea universului, există o biblioteca infinită de cărți, iar fiecare poveste din ele provine dintr-o altă realitate. Una spune povestea vieții tale așa cum e, altă spune povestea vieții tale așa cum ar fi fost dacă ai fi luat altă decizie într-un anumit moment. Toți ne întrebăm mereu cum ar fi putut să fie viețile noastre. Dar dacă am găși răspunsul într-o biblioteca? Atunci când Nora ajunge în această biblioteca, are șansă să îndrepte lucrurile – o viață plină de durere și de regrete. Are ocazia să facă totul altfel și să-și dea seama cum ar putea avea viață perfectă. Dar lucrurile nu sunt tocmai cum si le imaginează ea… Curând, alegerile pe care le face o pun într-un pericol iminent. Înainte să expire timpul, trebuie să răspundă la o singură întrebare: care e cea mai bună cale de a-ți trăi viață?

Matt Haig e unul dintre cei mai imaginativi scriitori ai epocii noastre. În acest român, povestea emoționantă e plină de învățăminte despre cât de important este să apreciem viață pe care o avem. - The Independent

Precomanda cartea de pe Libris.ro