O poveste de dragoste tulburătoare care se întinde pe trei decenii, începe și se termină pe o banca, unde o femeie așteaptă un bărbat. Este locul lor, dar oare lucrurile vor fi altfel de dată această?

Best Românce of 2020! Un minunat portret al iubirii, perfect pentru fanii Me Before You, One Day și A Star is Born.

Acum zece ani, au făcut un pact: Pe această banca, în această zi, vor încheia povestea de dragoste sau o vor începe din nou. Nu ar fi trebuit să se întâlnească niciodată. Nu ar fi trebuit să se îndrăgostească niciodată. Dar s-a întâmplat, până când o minciună i-a separat pentru o viață întreagă. Pot să îndrepte greșeală, să ierte minciună, să șteargă anii ce au trecut? Mai pot regăși ceea ce s-a pierdut?

Frumos evocată! - Sunday MirrorRemarcabil de bună! - The SunTulburătoare! - IndependentMinunată! - Rosamund LuptonFascinantă! - Ruth Ware

Saskia Sarginson a crescut în Suffolk și acum locuiește la Londra. Este mama a patru copii. Are o diplomă de licență în literatură engleză la Cambridge și un masterat în scriere creativă la Royal Holloway. A lucrat că editor în domeniul sănătate și frumusețe, jurnalist independent, ghost-writer și editor de texte. Pe lângă scris și citit, îi place să danseze tango și să se plimbe cu câinii.

