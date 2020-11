Ai grijă de casa ta: 4 lucruri care oferă o atmosferă mai primitoare

Cel mai bun lucru atunci când te muți într-o casă nouă este faptul că o poți decora exact așa cum îți dorești!

Atunci când te muți într-o casă nouă, ai parte de foarte multe avantaje precum decorarea locuinței după bunul tău plac. De curând am făcut pasul de a mă muta cu prietenul meu și am căutat pe toate site-urile posibile anumite obiecte care să mă reprezinte și care să se potrivească cu noul meu apartament. Am găsit mai multe lucruri foarte interesante care mi-au atras atenția și mi-am propus să vi le arăt și vouă!

5 obiecte care îți vor face casa mai primitoare

Comodă pentru televizor

Comoda pentru televizor Alesha vă propune o modalitate clasică de plasare a televizorului în decorul livingului. Sinteză de tradițional și modern, comoda TV Alesha este prevăzută cu compartiment cu uși pentru un aranjarea optimă a echipamentelor media. Combinația de tonuri neutre dă senzația de simplitate, naturalețe și de căldură.

Comoda poate fi cumpărată aici.

Măsuță de cafea Gloss

Măsuţa de cafea Gloss de culoare alb lucios are un design modern si este fabricata din mdf. Pentru a păstra în bune condiții această piesă de mobilier, trebuie să îndepărtați în mod regulat praful și murdăria folosind o cârpă umedă din bumbac. (dacă este necesar cu săpun ușor).

Măsuța poate fi comandată aici.

Oglindă de podea

Oglindă de podea, are o ramă care este vopsită în auriu. Finisajul retro şi decoraţia ramei aduc un aer de eleganţă şi nobleţe. Oglinda este prevăzută în partea anterioară cu suport, pentru a fi sprijinită de podea. Are astfel avantajul mobilităţii, poziţia oglinzii fiind uşor de schimbat în cazul reamenajării încăperii. Dimensiunile afişate includ rama.

Oglinda poate fi comandată aici.

Fotoliu roz cu imprimeu

Cu a sa estetică rafinată, fotoliul Lorenzo Flora îşi găseşte cu uşurință locul atât în decorurile clasice, cât şi în cele contemporane. Un fotoliu foarte confortabil, inspirat de un model popular acum două secole la curtea regelui Filip al Franței. Cadrul fotoliului Lorenzo este manufacturat în Italia din lemn masiv de fag. Spătarul curbat şi picioarele sinuoase sunt decorate cu motive sculptate, tipice secolului al XIX-lea. Stofa cu textură de catifea alătură dungi pastelate şi este special aleasă pentru a rezista la uzură.

Fotoliul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Jonathan Borba, de la Pexels