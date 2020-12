bObles- Jucării din spuma pentru copii, cadoul perfect de Mos Craciun

Cea mai mare bucurie a copiilor este sosirea lui Mos Craciun! Și desigur, cu cât sacul este mai plin cu jucării, cu atât bucuria copiilor este mai mare!

comunicat de presa

Anul acesta poți opta pentru jucăriile bObles, perfecte, indiferent de vârsta copilului, chiar și pentru bebeluși. Mobilierul pentru copii bObles este fabricat din spuma solida EVA fara ftalati si substante toxice. Materialul este neted, usor de curatat si nu zgarie podeaua. Produsele sunt sigure si testate pentru copii.

“Pentru bebeluși, părinții pot opta pentru covorul din spuma bObles care ofera posibilitatea celor mici de a se juca liberi, pe o suprafata moale. Tumbling Floor este compusa din patru parti si patru accesorii, asemanatoare unor pietre, care pot fi combinate in diferite moduri pentru un joc creativ. Bebelusul se poate intinde pe suprafata individualizata si astfel el poate experimenta culori contrastante. Tumbling Floor este de asemenea fantastica pentru a se rostogoli atunci cand corpul are nevoie de miscare sau pentru a se intinde cand cel mic are nevoie sa se relaxeze.”, ne sfatuieste Adina Foldager, owner Adinish.com.

Un alt tip de jucarie pentru coordonare, pentru copii, bObles este Roller Blue, o placa mobila cu roti. Copilul poate sta asezat si sa se poate misca in orice directie precum o masina de curse rapida, sau se poate intinde pe burta si “inota” precum un pestisor. Cand copilul foloseste Roller-ul, intregul corp este stimulat. Combina Roller-ul cu o alta piesa bObles si vei obtine un vehicul miscator foarte distractiv.

Dacă copilului tău ii plac puișori, jucăria pentru coordonare bObles Chicken Blue este cadoul ideal.

“Puisorul marca bObles are nenumarate functionalitati. Bebelusul poate fi asezat pe burtica, imbratisand puisorul, pozitie care permite antrenarea musculatuii gatului si a spatelui. Copilul mic isi poate extinde “aripile” pentru a zbura dintr-o parte in alta. Puisorul este distractiv si pentru copiii mai mari sau pentru adulti pentru ca poate fi folosit in exercitiile de balans. Puisorul stimuleaza si antreneaza echilibrul indiferent de varsta.”, explica Adina Foldager- owner Adinish.com.

Jucariile marca bObles sunt foarte distractive si ofera multe idei de miscare. Crocodili, elefanți, dinozauri sunt doar câteva animale alături de care cei mici pot explora lumea. bObles Crocodilul il duce pe cel mic sa faca o plimbare pe scari. Intors cu fata in jos, crocodilul da impresia unui urcus pe munte, iar pe burtica crocodilului se poate aluneca.

”, ne învață Adina.

Elefantul de la bObles incurajeaza joaca creativa care stimuleaza si provoaca abilitatile motrice ale copilului. Copilul isi poate imagina ca se afla intr-o aventura prin savana cu elefantul, inclinandu-se de o parte si de cealalta sau ca navigheaza pe valurile salbatice ale oceanului.

“Elefantul este potrivit pentru copiii de toate varstele care se pot intinde pe spate sau pe burtica de-a lungul elefantului. Cu ajutorul elefantului, se pot antrena coordonarea si echilibrul.”, continua Adina.

Foloseste-ti imaginatia si porneste intr-o aventura! Pe Dino, copilul se poate tari, merge sau aluneca pentru a deveni mai puternic. Dino este livrat impreuna cu o placa subtire, moale, detasabila care poate fi utilizata atunci cand copilul doreste mai multa provocare pe panta abrupta. Cei mici pot de asemenea sa faca o plimbare pe scari sau sa incerce sa se urce pe inaltul munte Dino.

Gogoși? A zis cineva gogoși? bObles Donut ofera o gama variata de miscari, atat pentru momentele in care copilul face exercitii de rostogolire, cat si pentru cele in care vrea sa se relaxeze.

“Alege si bObles Donut Swing pentru mai multa distractie. Copilul se poate aseza confortabil pe burta, sau poate sta pe Donut si poate sari in sus si in jos, stimulandu-si astfel functia de echilibru. O singura saritura este suficienta ca Donut sa raspunda cu putere. Apasa-l pe Donut, care este foarte elastic, pe podea si se va crea un vid ce il va prinde de aceasta si il va face foarte stabil. Daca aveti mai multe, le puteti pozitiona una peste cealalta.”, conchide ownerul Adinish.com.

Indiferent de jucăria aleasa, gama bObles este concepută special pentru copii dornici de aventura, așa ca nu va rămâne decât sa ii lăsați pe cei mici sa exploreze lumea, de distractie se ocupa bObles!

Adinish este distribuitor exclusiv in Romania al jucariilor marca bObles.