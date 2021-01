Curtea Veche Publishing a lansat volumul „Splendidul mistret” de Peter Demeny. Un poem in proza invaluit intr-o atmosfera de basm, o lectura inedita intr-un format de buzunar, potrivit pentru orice iubitor de literatura.

Katerina este domnita si, uneori, pasare. In decorul crenelat al castelului parintesc – doar o sugestie a unei vechi oranduiri feudale – parintii sai nobili si curtenii arata cruzimea si ingustimea de minte pe care oamenii le-au avut dintotdeauna. Dar Katerina cauta o stare de gratie, iar setea ei de implinire pare sa se astampere numai cand gusta din exuberanta guvernantei Odile si din imbratisarile unor iubiri profunde, insa ravasitoare. Intre Cerdacul Soarelui, taramul celei mai intense fericiri, si Casa del Pasado, unde numai dara de regret a mai ramas din voluptatea traita candva, se ingana tipatul si soapta unei femei debordand de pasiune, lumina si sfasiere. Va reusi oare sa-si gaseasca ea libertatea?

In naratiunea fluida a romanului, cu textura de vis, de vraja, de poem si de amintire, se intrepatrund stari si intamplari de pretutindeni si de nicaieri, ale oricui sau poate ale nimanui. Péter Demény scrie un poem in proza invaluit intr-o atmosfera de basm, o confesiune in fraze-fluviu infuzata cu pasiune si strabatuta de luciditate. Vocea feminina pe care o creeaza este verosimila intr-un mod straniu-splendid, tocmai pentru ca se asterne undeva la frontiera dintre timp si netimp.

PÉTER DEMÉNY (n. 1972) este scriitor, poet, traducator, publicist, profesor la Facultatea de Litere a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca si redactor la revista literara Látó din Targu-Mures. A publicat de-a lungul timpului poezie, proza, eseuri, studii critice si publicistica literara. Semneaza traduceri in maghiara din Nichita Stanescu, Gabriel Liiceanu, Stefan Banulescu, Ioan Es. Pop, Stefan Borbely, Alexandru Ivasiuc, Constantin Toiu si Eugen Uricaru. In limba romana publica eseuri, articole si versuri in Observator cultural, Revista 22, Bucurestiul cultural, Ziarul de duminica, Apostrof, Teatrul azi, Corso si pe platformele online LiterNet.ro si Literomania.

