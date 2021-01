O poveste despre iubire, pierdere și ordinea ascunsă a vieții

David Starr Jordan a fost taxonomist, un om obsedat de ordonarea lumii naturale. Cu timpul avea să-i fie recunoscut efortul de a descoperi aproape o cincime dintre peștii pe care-i știm în prezent. Dar cu cât dezvăluia mai mult din designul secret al vieții, cu atât universul părea că încearcă să-l împiedice. Colecțiile sale cu specimene au fost distruse de fulger, de incendiu și, în cele din urmă, de cutremurul din 1906 de la San Francisco – care a făcut una cu pământul peste o mie de descoperiri păstrate în borcane fragile de sticlă. Într-o clipă, munca lui de-o viață a fost făcută țăndări.

Poate că mulți ar fi renunțat, cuprinși de disperare. Dar Jordan a supraviețuit dezastrului de la picioarele sale, a pus mâna pe primul pește pe care l-a recunoscut și, plin de încredere, a început refacerea colecției. Iar de astă dată a recurs la o inovație inteligentă, despre care era convins că-i va proteja, în sfârșit, munca de haosul lumii.

Când Lulu Miller a auzit în trecere această anecdotă, a considerat că Jordan nu era în toate mințile – o poveste moralizatoare despre hybris sau negare. Dar, pe măsură ce povestea vieții ei se scria lent, a început să-și pună întrebări în privința lui. Poate că era în schimb un model despre cum să continui când totul pare pierdut. Cercetându-i viața, avea să descopere lucruri care să-i schimbe modul în care înțelegea istoria, moralitatea și lumea de sub picioarele noastre.

În parte biografie, în parte memorii, în parte aventură științifică, De ce peștii nu există este o poveste minunată despre cum să perseverăm într-o lume în care haosul va avea întotdeauna câștig de cauză.

Acum câțiva ani, Lulu Miller a dispărut într-o foarte ciudată lume paralelă care a condus-o către locuri pe care nici ea, nici tu nu vi le-ai fi putut imagina vreodată. Dat fiind harul ei unic și nemăsurat de scriitoare și povestitoare, îți recomand cu tărie să o urmezi în acea lume paralelă, unde vei găsi: iubire, haos, stricnină, o armă, iluzii periculoase, păpădii eroice, o vacă, o mască de scafandru prin care sunt revelate adevăruri mărețe... Această carte este perfectă, pur și simplu perfectă. Este în același timp lirică și documentată, personală și politică, mică și uriașă, stranie și profundă. — Mary Roach, autoarea cărții Viața secretă a cadavrelor, bestseller New York Times

Vreau să locuiesc în lumea acestei cărți: la intersecția dintre istorie și biologie și miracol și eșec și pură încăpățânare omenească. Ce încântare măreață, surprinzătoare, întunecată. — Carmen Maria Machado, autoarea cărții Corpul ei și alte desfătări

Ador profunzimea și înțelepciunea acestei cărți, momentele ei de amărăciune și de euforie acaparatoare și ador charisma literară excentrică a minții care a scris-o. Plus că, spre final – și nu glumesc –, se prea poate ca Lulu Miller să fi descoperit chiar secretul vieții. — Jon Mooallem, autorul cărții This is Chance!

Fascinantă. Surprinzătoare. Șocantă, chiar! De ce peștii nu există începe cu o hipnotizantă povestire a vieții distinsului biolog David Starr Jordan, după care se transformă pe neașteptate în mai mult de atât. Povestită cu vocea intimă și neobișnuită a autoarei, este o carte despre știință și luptă, despre dezamăgire în dragoste și haos. Te va atinge până-n suflet, îți va hrăni imaginația, îți va face praf prejudecățile și-ți va zgudui lumea din temelii. — Sy Montgomery, autorul cărții În mintea unei caracatițe, bestseller New York Times

