Dezvoltă-ți mintea și creativitatea: 3 cărți care trebuie parcurse cel puțin odată în viață

Cărțile sunt cele care îți dezvoltă atât personalitatea, cât și modul de gândire. Pentru a ajunge la un echilibru atât spiritual, cât și mental este necesar să citești cel puțin o carte pe săptămână. Astfel, am descoperit câteva cărți pe care trebuie neapărat să le citești cel puțin odată în viață!

Pământul făgăduinței - Barack Obama

PAMANTUL FAGADUINTEI este o relatare deosebit de intima si de introspectiva - povestea unui om care a pus pariu cu istoria, credinta unui organizator al comunitatii, testata pe scena mondiala. Obama vorbeste cu franchete despre cum a impacat candidatura la fotoliul prezidential ca afro-american in care isi pusese sperantele o generatie imbarbatata de mesaje de "speranta si schimbare", cu provocarile de ordin moral pe care le presupun deciziile de mare miza ce trebuie luate. Relateaza in mod deschis despre fortele care i s-au opus atat in tara cat si in strainatate, despre impactul pe care traiul la Casa Alba l-a avut asupra sotiei si a fiicelor sale, si nu-i este teama sa-si dezvaluie indoielile de sine si dezamagirile. Cu toate acestea, pastreaza credinta nestramutata in ideea ca e intotdeauna loc pentru progres in maretul si perpetuul experiment american.

Inteligența emoțională - Daniel Goleman

Cartea lui Daniel Goleman a marcat o revolutie uluitoare in psihologie prin analiza importantei covarsitoare a emotiilor in dezvoltarea personalitatii umane. Studiul sau ne explica cum, atunci cand ne intelegem sentimentele, situatia in care ne aflam devine mai limpede. Descoperim chiar un nou mod de a privi cauzele bolilor care ne macina familia si societatea. Preluand rezultatele cercetarilor contemporane asupra creierului si comportamentului, autorul propune extinderea conceptului de inteligenta. Este binecunoscut termenul de IQ - coeficientul care masoara inteligenta umana innascuta si care nu prea poate fi ameliorat pe parcursul vietii. Dar autorul a deschis calea unei psihologii care acordã un interes egal si inteligentei sentimentelor.

Arta subtilă a nepăsării - Mark Manson

In acest ghid revolutionar, definitoriu pentru o intreaga generatie, autorul ne invata ca, pentru a fi fericiti, trebuie sa renuntam la a fi "pozitivi" mereu si trebuie, in schimb, sa ne perfectionam in invingerea obstacolelor. Sustinandu-si afirmatiile cu cercetari academice si anecdote bine plasate, Manson argumenteaza ca pentru a avea o viata mai buna trebuie sa stim nu cum sa transformam lamaile in limonada, ci cum sa le toleram mai bine. El ne sfatuieste sa ne cunoastem limitele si sa le acceptam. Aceasta este adevarata sursa a puterii. Dupa ce ne-am acceptat temerile, greselile si incertitudinile, dupa ce incetam sa evitam adevarurile dureroase si incepem sa le infruntam, putem gasi curajul si increderea pe care le cautam cu disperare.

