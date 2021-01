Noul an aduce vesti bune! Palatul Noblesse a creat un nou concept pentru birouri si intalniri de business.

Incepand cu luna ianuraie, salile Palatului Noblesse se pot inchiria atat pentru birouri cat si pentru intalniri de business cu partenerii, colegii sau clientii, la preturi promotionale. In lunile Ianuarie si Februarie se aplica un discount de 50% pentru inchirierea salilor.

Palatul Noblesse este o locatie premium centrala, in zona Piata Rosetti ce dispune de o curte generoasa de aprox 600 mp, cu locuri de parcare in imediata vecinatate (la cerere) si dotari tehnice moderne (videoproiector HD, microfoane wireless, ecran proiectie, sonorizare, flip-chart, plasme), astfel incat sa creeze un mediu de lucru profesional.

Noblesse Palace-Lifestyle Palace, cladire istorica spectaculoasă situată în inima Bucureștiului, funcționeaza ca un centru unic de evenimente, dar si ca office/meetings hub. Interioarele sale elegante, proiectate in stil clasic, contemporan sau industrial, devin locul preferat pentru Business Meetings sau Office-uri, oferind un mediu prielnic pentru creativitate si dezvoltare.

Construit in stil eclectic, Palatul Noblesse, este compartimentat in 6 saloane la parter, 7 Sali la etaj si o bibliotca hub la demisol, cu 4 zone de acces din exterior si grupuri sanitare la fiecare etaj, este locatia ideala si sigura in acesta perioada.

Dorim sa oferim persoanelor care ne trec pragul, un mediu de lucru unic, intim si special, unde sa poata socializa, in conditii de maxima siguranta, cu echipele si partenerii de business. Cafeaua este din partea casei!

Don’t unplug your social life, just find the right place to feel safe!

Choose Noblesse Palace!

Pentru rezervari contactati-ne direct la adresa de e-mail: event.manager@palatulnoblesse.ro sau la numărul de telefon: +40 749 232 311 (locurile sunt limitate și ajustate la noile condiții de siguranță), sau accesând pagina www.panatulnoblesse.ro