Decorează-ți casa după bunul plac: 4 obiecte de mobilier care îți vor îmbunătăți locuința

Iată 4 obiecte de mobilier care vor îmbunătăți aspectul locuinței tale!

De curând mi-am schimbat apartamentul și am realizat că celui noi îi lipsesc câteva piese de mobilier pentru a fi pe bunul meu plac. Astfel, am început să caut pe toate site-urile ceea ce aveam nevoie pentru locuința mea, am vânat cele mai mari reduceri și am descoperit patru obiecte de mobilier care mi-au oferit exact ce căutam: confort, aspect plăcut și utilitate maximă.

4 obiecte de mobilier pe care trebuie să le ai în casă

Canapea sufragerie

Simpla dar versatila, canapeaua Extensibila Fenna Blue reprezintă o piesă de mobilier necesară intr-un living modern, fiind zona preferată de relaxare a întregii familii. Interiorul casei dumneavoastra va fi admirat de cei care indragesc liniile bine definite, simplitatea formelor dar si functionalitatea acestora.

Canapeaua poate fi comandată aici.

Masă de cafea

Alege piese complementare care să redefinească stilul casei tale printr-o liniaritate elegantă și o simplitate desăvârșită. Confortul se îmbină perfect cu funcționalitatea produselor devenind piese de mobilier usor de integrat in orice incapere. Adauga o pata de culoare si minimalist incaperii cu produsele Tavolinio. Masa de cafea Adaline se integreaza perfect in casa dumneavoastra si creeaza un puternic efect vizual.

Masa poate fi comandată aici.

Lampadar

Lampadar din metal Roberta impresioneaza prin designul glam. Forma simpla si subtila caracterizeaza aceasta colectie si se integreaza perfect in locuinta dumneavoastra, oferindu-i un design unic.

Lampadarul poate fi comandat aici.

Fotoliu

Ofera-i linvingului tau un aer nou cu acest fotoliu modern, functionalitatea si designul vor completa perfect orice incapere, indiferent de stilul ales. Fotoliul Victorio impresioneaza prin designul modern si uimeste prin confortul resimtit. Sezutul este elastic si nedeformabil datorita constructiei pe spuma poliuretanica.

Fotoliul poate fi comandat aici.