Ziua Îndrăgostiților: 3 cadouri pe le poți oferi partenerei tale

Iată 3 cadouri pe care le poți oferi partenerei tale cu ocazia Zilei Îndrăgostiților!

Se apropie Ziua Îndrăgostiților, iar din acest motiv majoritatea bărbaților sunt îngrijorați cu privire la cadoul pe care i-l pot oferi partenerei lor. În urmă cu un an, am colindat toate magazinele din mall alături de cel mai bun prieten pentru a găsi darul perfect pentru iubita sa. După foarte multe căutări, am ajuns la concluzia că este mai ușor să comande acest simbol al iubirii de pe internet și astfel am descoperit trei cadouri pe care orice femeie și le-ar dori.

3 idei de cadouri pentru partenera ta

Set de machiaj

Alege să îi oferi persoanei de lângă tine o trusă de machiaj care conține 94 farduri de pleoape mate si sidefate în toate nuantele de care are nevoie, cu o textura nemaipomenită ce nu se va strânge pe pleoape și va rezista o zi întreagă. Majoritatea nuantelor sunt nude, de culoarea pielii, insa culorile aprinse de mov, albastru, portocaliu sunt si ele prezente. Acesta ar putea fi cadoul ideal pentru partenera ta dacă este o iubitoare a produselor cosmetice.

Trusa de machiaj poate fi comandată aici.

Carte de dragoste

Sensul iubirii reprezinta mai exact un tratat despre dragoste care te va ajuta sa intelegi cu argumente stiintifice ce mecanisme complicate se afla in spatele acestui frumos sentiment, a relatiilor si a celor mai frecvente probleme care apar de cele mai multe ori in interiorul acestora. Autoarea sparge cifrul iubirii si ne dezvaluie cum se nasc, cum se mentin si cum se repara relatiile de dragoste deteriorate. Ba chiar mai mult, ne ofera o harta care poate sa ne indrume in crearea, vindecarea si mentinerea dragostei.

Cartea poate fi comandată aici.

Set de îngrijire a pielii

Un set minunat pentru ingrijirea pielii cu extract de miere si bergamota. Trezeste-ti simturile cu acesta produse delicate si bucura-te de un moment de relaxare chiar la tine acasa. Setul este format din: crema de corp 50 ml, scrub pentru corp 100 ml, gel de dus 250 ml si balsam de buze 5 ml

Fie ca alegi un produs insotit de o cutie deosebita, fie ca mergi pe un set format din doua sau mai multe produse, nu vei regreta! Produsele de ingrijire a corpului impresioneaza prin parfumul lor, precum si prin efectul asupra pielii, care ramane protejata si intens hidratata.

Setul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Pixel-Shot/Shutterstock