Nepovestitele iubiri. 7 minibiografii sentimentale

Fiecare poveste se destainuie mereu dintr-un alt unghi decat cel indeobste acceptat de istoria oficiala.

Neagu Djuvara, principesa Elisabeta, Constantin Poroineanu, Florence Baker sau oameni cu totul necunoscuti se intalnesc in necugetate, nabadaioase, tradate sau interzise pagini de viata de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX. Cititorul ii insoteste la Nisa, la Londra, la Paris, la Sulina, in Basarabia sau intr-un satuc din Lombardia, starnit de curiozitatea intensei lor trairi erotice. Fiecare poveste se destainuie mereu dintr-un alt unghi decat cel indeobste acceptat de istoria oficiala. Inspirate din biografii, marturii si situatii reale, cele sapte povestiri de dragoste construiesc un univers al iubirii dincolo de spatiu si timp, in sapte tablouri din galeria afectiva a unei lumi de mult pierdute.

Carte disponibila pe Libris.ro

Photo by Annie Spratt on Unsplash