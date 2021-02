L.L.A.M.A, prima minifigurină LEGO care semnează cu o casă de discuri, lansează un single alături de NE-YO și Carmen DeLeon

Piesa “Shake” este disponibilă pe platformele digitale și în aplicația LEGO® VIDIYO™

comunicat de presa

​

Casa de discuri Astralwerks, subsidiară Universal Music Group și Grupul LEGO și-au unit forțele pentru a introduce cel mai nou star lumii întregi: L.L.A.M.A. Acesta debutează cu single-ul molipsitor “Shake” în colaborare cu NE-YO, câștigător a trei premii GRAMMY® și Carmen DeLeon, care a lansat recent hit-ul „Juegas”. “Shake” este disponibil în aplicația LEGO VIDIYO și pe platformele digitale. Grupul LEGO a făcut aluzie la acest single marți, când au apărut primele știri cu privire la semnarea legendară a L.L.A.M.A cu casa de discuri.

Videoclipul oficial “Shake”, lansat astăzi, îi prezintă pe L.L.A.M.A, NE-YO și Carmen DeLeon împreună. Will Kindrick (Ice Cube, Brian Wilson, She&Him) a regizat videoclipul, care poate fi vizionat aici.

L.L.A.M.A este primul artist care lansează o melodie prin intermediul VIDIYO, o experiență interactivă și inovatoare de creare de conținut video, creată să încurajeze și să amplifice creativitatea și pasiunea pentru muzică a copiilor. LEGO VIDIYO reprezintă un mod de joacă cu totul nou, care încurajează visurile mărețe ale celor mici, ajutându-i să regizeze, să producă, să joace în propriile videoclipuri și mai apoi să le distribuie într-un mod sigur, folosind melodii din întreaga lume ale artiștilor unici din topurile UMG. Pe lângă crearea și distribuirea propriilor experiențe AR alături de L.L.A.M.A, micii fani din întreaga lume îl vor găsi pe L.L.A.M.A și sub forma unei minifigurine, în setul DJ Llama Beatbox.

Piesa “Shake” a fost produsă de David Stewart, compozitorul de succes din spatele hit-urilor BTS, și scrisă în colaborare cu Ryan Tedder, artist și compozitor premiat cu GRAMMY.

„L-am întâlnit pe Ryan la o petrecere. A fost singurul care a putut să țină pasul cu mine pe ringul de dans,” își amintește L.L.A.M.A. „Câteva zile mai târziu a venit in vizită și ne-am înțeles din prima. Până la apus, “Shake” era gata și era extraordinară. E distractivă. E dinamică. Te face să vrei să te miști.”

„ L.L.A.M.A e un artist de care avem nevoie în acest moment. Mă bucur să pot contribui în a le oferi oamenilor muzică antrenantă și pozitivă în această perioadă care s-a dovedit a fi extrem de grea pentru mulți dintre noi,” a declarat NE-YO.

„Am fost atât de fericită când am fost contactată pentru a colabora cu NE-YO și L.L.A.M.A pentru piesa ‘Shake’. Viața mea se învârte în jurul creativității și a visurilor mărețe iar această colaborare alături de Grupul LEGO e un vis împlinit. Sper ca această melodie și videoclipul distractiv pe care l-am filmat să îi inspire pe copii să își urmeze mereu visurile și să gândească liber, neconvențional”, a adăugat Carmen DeLeon.

L.L.A.M.A, al cărui nume este un acronim pentru Love, Laughter And Music Always, este un cetățean global. Originar din regiunea andină din America de Sud, s-a mutat în Los Angeles pentru a-și urma visul de a produce muzică și de a face oamenii fericiți. La semnarea cu Astralwerks acesta a menționat: „Este incredibil să fiu reprezentat de o casă de discuri legendară. Sunt mereu inspirat de artiștii din portofoliu. Dacă pot să fac măcar o persoană fericită, atunci mi-am îndeplinit scopul. Lumea are nevoie de un imbold, iar eu sunt pregătit să contribui.”

Despre NE-YO

este pentru al patrulea sezon parte din juriul „World of Dance”, emisiune difuzată de NBC. Acesta a vândut mai mult de 20 de milioane de albume în lumea întreagă. Artistul Motown Records/Compound Entertainment a câștigat trei premii GRAMMY și a fost nominalizat de 14 ori. Primul său single, „So Sick”, lansat în 2005, a ajuns pe locul 1 în topul HOT 100 și a fost premiat cu disc cvadruplu de platină. De atunci a lansat mai multe melodii single care au ajuns hit-uri, precum „Closer”, „Because of You”, „Miss Independent” și „Push Back” alături de Bebe Rexha și Stefflon Don. Trei dintre albumele sale au condus Topul SoundScan pentru Albume Contemporane.

De asemenea, NE-YO și-a demonstrat și talentul de compozitor, aflându-se în spatele hiturilor Rihannei precum „Unfaihtful”, „Russian Roulette” sau „Take a Bow”, compunând „Irreplaceable” pentru Beyonce, și alte piese pentru artiști precum Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood Celine Dion. Pe lângă „World of Dance”, NE-YO joacă și în „Save the last Dance”, „Battle: Los Angeles”, „Stomp the Yard”, „George Lucas”, „Red Tails”, „Empire”, „The Wiz Live!” și „Step Up: High Water”.

Despre Carmen DeLeon

Cu carisma sa naturală și talentul extraordinar, Carmen DeLeon este un adevărat fenomen global. Născută în Venezuela, artista în vârstă de 19 ani s-a mutat în Tampa la 9 ani, a locuit mai apoi în Barcelona timp de 6 ani alături de familie, până la relocarea în Mexic. Carmen DeLeon a fost captivată de peisajul muzical al fiecărui oraș în care a locuit, dezvoltându-și treptat abilitățile vocale impresionante.

Acum locuiește în Miami și a semnat recent un contract de înregistrare cu Universal Music Latin Entertainment și Capitol Music Group. În ultimul an, Carmen a lucrat cu producători de top precum Marcos „Tainy” Masis (Bad Bunny, J Balvin, Cardi B) și Supa Dups (Bruno Mars, Nicki Minaj, Drake). Single-ul ei de debut, „ Volverás” a strâns peste 800,000 de vizualizări. Iar vizualizările pentru „Juegas”, melodia lansată în colaborare cu Feid, câștigător al premiilor Latin GRAMMY, depășesc deja 2 milioane. Pe lângă abilitățile sale vocale impresionante, melodiile sale redau stilul ei emblematic bilingv, fără granițe, de pop latin urban care invită la dans, fiind totodată emotiv .

Despre Astralwerks

Fondat în 1993 în New York, Astralwerks este proiectul angajaților Caroline Records care au identificat o oportunitate pentru o casă de discuri dedicată muzicii electronice. Cu sediul în Hollywood, la Capitol Records Tower, Astralwerks este o casă de discuri modern, cu accent pe artiști, și lider de piață în ce privește muzică dance/electronica în Statele Unite. Îmbinând perspectiva independentă, scalabilă, globală cu abilitatea de a accesa resursele unei case de discuri importante, Astralwerks a semnat artiști precum ILLENIUM, Jonas Blue, Alison Wonderland, EDEN, ZHU și Alesso. Dovadă a abordării de pionierat stau cele 30 de nominalizări la Premiile GRAMMY®, 6 premii GRAMMY castigate și piesele legendare lansate ale artiștilor precum The Chemical Brothers, Swedish House Mafia, Halsey, Porter Robinson, Phoenix, Eric Prydz, Fatboy Slim și mulți alții. Casa de discuri a lansat single-uri atât de populare încât au fost premiate cu Discuri de platină sextuple, un exemplu fiind „Happier” a Marshmello + Bastille și FISHER’ – „Losing It.” https://www.astralwerks.com/

Despre Universal Music Group

Grupul Universal Music (UMG) este cea mai mare casă de discuri din lume, cu un portofoliu extins de companii de producție, distribuție și promovare de conținut muzical în peste 60 de țări. Cu un complex catalog muzical, UMG identifică și dezvoltă artiști, producând și distribuind piese comerciale recunoscute la nivel global. Dedicați măiestriei, inovației și antreprenoriatului, UMG încurajează dezvoltarea serviciilor, platformelor și modelelor de business pentru a amplifica oportunitățile comerciale pentru artiști și crează noi experiențe pentru fani. Universal Music este o companie Vivendi. https://www.universalmusic.com/

Despre Grupul LEGO

Misiunea Grupului LEGO este de a inspira și dezvolta constructorii de mâine, prin joacă și învățare creativă. LEGO System in Play, ce are la bază cărămizile LEGO®, le permite copiilor și fanilor de orice vârstă, să construiască și să reconstruiască orice își pot imagina.

Grupul LEGO® a fost fondat în Billund, Danemarca în 1932 de Ole Kirk Kristiansen. Numele este derivat din două cuvinte daneze, LEg GOdt, cu semnificația „Joacă bine”. Astăzi, Grupul LEGO continuă să fie o companie de familie, cu sediul central în Billund. Produsele LEGO sunt comercializate în peste 130 de țări din întreaga lume. Mai multe informații pe www.lego.com/ro-ro