Petrece mai mult timp cu cel mic: 3 jocuri care unesc întreaga familie

Iată 3 jocuri care vor uni întreaga familie la aceeași masă!

Știm cât de greu este pentru voi să vă împărțiți timpul în așa fel încât toate sarcinile să fie duse la bun-sfârșit, iar în același timp să petreceți momente unice alături de cei dragi. Astfel, am descoperit soluția perfectă pentru voi: jocuri pe care să le încercați alături de întreaga familie, inclusiv cu cel mic!

3 jocuri care vor uni întreaga familie

Puzzle 1000 de piese brandurile anilor 1980

Prin asamblarea acestui puzzle de 1000 de piese poti descoperi cele mai importante branduri lansate si dezvoltate in anii `80! Ofera-ti un moment de relaxare si de descoperire a marcilor de produse alimentare si non-alimentare care au marcat anii 1980. Un astfel de moment poate o adevarata sursa de inspiratie pentru noi campanii din activitatea ta profesionala! Piesele de puzzle sunt realizate din 100% hartie reciclata, de o calitate excelenta, si sunt depozitate intr-o cutie de carton cu un design remarcabil.

Puzzle-ul poate fi comandat aici.

Joc Kivi

Kivi este un joc tactic de zaruri de origine finlandeza, in care “kivi” defineste “piatra”. Scopul jucatorilor este de a acumula cat mai multe puncte prin plasarea strategica a pieselor pe tabla de joc. Piesele au forma unor pietre transparente si trebuie dispuse in siruri cat mai lungi, pe verticala sau pe orizontala. Kivi se desfasoara pe parcursul a 10 runde, in care jucatorii dau cu zarurile si plaseaza pietrele pe tabla de joc in functie de rezultatul acestora. In plus, jucatorii vor avea de ales intre a plasa o piesa pentru a crea un sir cat mai lung sau pentru a bloca jocul adversarului. Jocul Kivi isi pastreaza tensiunea pana la final deoarece, abia ce toate piesele vor plasate, se va putea observa care dintre jucatori are cele mai mari sanse de castig! Dupa cele 10 runde de joc, fiecare jucator isi calculeaza punctele, iar cel care are cel mai mare punctaj, este desemnat castigator! Kivi este un joc usor de invatat, insa necesita o planificare cu atentie a combinatiei de numere de pe zaruri pentru o plasare optima a pieselor.

Jocul Kivi poate fi comandat aici.

Monopoly The Big Bang Theory

Editia speciala The Big Bang Theory a jocului Monopoly te invita sa te bucuri de cele mai indragite locuri, personaje si obiecte din celebrul serial de comedie american! Pe parcursului jocului, trebuie sa ai grija la Inchisoare, dar si la taxele pe care le vei avea de platit. Ia un loc pe canapea (dar, ai grija, nu pe locul lui Sheldon!), deschide cutia jocului Monopoly si parcurge impreuna cu prietenii tabla de joc inspirata din Pasadena, orasul grupului de prieteni pasionati de stiinta! Cumpara Titluri de Proprietate, dezvolta-le cu Acceleratoare de Particule si Super Acceleratoare de Particule pentru a obtine chirii mai mari si a obtine monopolul!

Monopoly poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Studio Romantic/Shutterstock