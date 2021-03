Grupul LEGO mizează pe nostalgie cu noul set LEGO IDEAS Winnie the Pooh

LEGO® îi invită pe fanii Winnie the Pooh să pășească din nou în lumea primitoare a Pădurii de o sută de acri cu ajutorul noului set LEGO Ideas Winnie the Pooh – bazat pe schițele originale ale lui Ben Alder, constructor și superfan LEGO. Căsuța ursulețului Winnie este în centrul atenției, sub un stejar, fiind completată de albine și stupi. Casa poate fi deschisă iar înăuntru se află o mulțime de elemente unice precum ceasul „Pooh-coo”, o cutie de „Pooh sticks”, medalionul lui Tigger și desigur, o mulțime de borcane cu miere – atât goale cât și pline!

comunicat de presa

Poveștile lui A.A. Milne despre aventurile lui Christopher Robin surprind, de aproape un secol, cititori de toate vârstele și au devenit și mai memorabile datorită adaptărilor pentru film și TV, care au adus la viață întreaga lume a ursulețului Winnie.

Ben Alder, superfan LEGO, a trimis inițial conceptul către LEGO Ideas – o inițiativă LEGO care preia noi idei din partea fanilor, votate de comunitatea acestora și le aduce la viață. Setul, bazat pe schițele originale ale lui Ben, reprezintă proiectul perfect pentru fanii adulți care caută relaxarea cât și o incursiune în perioada copilăriei, amintindu-și de aventurile ursulețului preferat și ale prietenilor lui.

„Iubesc povestea lui Winnie the Pooh și îmi amintesc cum îmi citeau părinții când eram mic. Acum le citesc și eu copiilor mei aceleași povești cu Winnie the Pooh, deci clar țin foarte mult la ele. Am vrut să fac acest set pentru copiii mei, ca ei să poată aduce la viață poveștile pe care le citim, însă nu m-am așteptat la o astfel de reacție pozitivă.”, a menționat Ben Alder, într-o discuție despre design.

Noul set include cinci caractere cu totul noi, fiecare cu propriile accesorii. Ursulețul Winnie are un balon roșu, pentru a colecta mierea de albine de pe ramurile copacilor, Piglet este învelit în eșarfă iar Tigger tocmai s-a mutat în pădure, cu o bocceluță pe umăr. Rabbit are morcovii pregătiți pentru o gustare iar Eeyore vine cu o fundă și cu coadă detașabile.

Setul cuprinde și elemente speciale precum: un foc de tabără și o buturugă, pe care Winnie the Pooh le poate folosi atunci când se gândește la noile sale descoperiri, un semn cu „Mr. Sanders” pentru ușa de la intrare, un clopoțel albastru pentru sonerie, un indicator către Pădurea de o sută de acri, astfel încât ursulețul Winnie să găsească ușor drumul spre casă.

„Winnie the Pooh este o poveste care a împlinit 95 de ani, iubită de întreaga lume. Când am văzut schițele lui Ben, ne-a încercat un sentiment de nostalgie. Mai mult, povestea sa, despre cum a creat acest set pentru ca familia lui să se poată juca cu ursulețul Winnie și să poată pune în scenă poveștile lui folosind cărămizile LEGO, ne-a sugerat un mix perfect între familie, cărămizi LEGO și Winnie the Pooh, pe care am vrut să îl împărtășim și cu restul lumii. De asemenea, am avut oportunitatea de a crea personaje cu totul noi pentru acest set LEGO Ideas. Practic, Winnie, Tigger, Rabbit, Piglet și Eeyore au fost reimaginați în forma unor minifigurine. Povestea Pădurii de 100 de Acri prinde viață cu acest set care include o multitudine de detalii complexe pe care fanii LEGO și Disney trebuie să le descopere.” a declarat Federico Becher, VP Global Marketing în cadrul Grupului LEGO.

Platforma LEGO Ideas® este o inițiativă prin care ideile fanilor sunt supuse unui vot iar apoi aduse la viață. Setul LEGO® Ideas Winnie the Pooh va fi disponibil în magazinele LEGO și pe LEGO.com începând cu 1 aprilie.

LEGO® Winnie the Pooh (21326)

Vârstă – 18+

Dimensiuni:

Înălțime: 22cm

Lățime: 18cm

Lungime: 24cm

1265 piese

Setul include căsuța lui Winnie the Pooh, care poate fi deschisă și un stejar cu albine și stupi.

De asemenea, sunt incluse 5 personaje cu accesorii: Pooh, Piglet, Tigger, Rabbit, și Eeyore.

Preț: 499,99 RON

