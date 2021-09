Cartea celebrului dr. Gabor Mate apare la Curtea Veche pe 10 octombrie

Poate o persoana sa moara, la propriu, de singuratate? Care e legatura dintre abilitatea de a ne exprima emotiile si boala Alzheimer? Exista o „personalitate canceroasa”? Cu siguranta una dintre cele mai asteptate carti ale toamnei, bestseller-ul renumitului medic si cercetator Gabor Mate, „Cand corpul spune nu”, poate fi rezervata in precomanda pe site-ul Curtea Veche Publishing.

Toti cei care achizitioneaza cartea de pe curteaveche.ro pana pe 10 octombrie 2021 intra in tombola pentru un curs online cu Gabor Mate despre introspectia bazata pe compasiune. La concurs vor participa toti cei care au comandat deja cartea.

„Cand corpul spune nu. Costul stresului ascuns” este un studiu aprofundat, revelator, plin de informatii utile despre stres si influenta lui asupra sanatatii noastre psihice si fizice. Cartea include principii de prevenire si vindecare a bolilor cauzate de stres.

Dupa cateva decenii de cariera medicala de exceptie, in care a urmarit legatura dintre stres si boala, Gabor Mate a strans laolalta povestile pacientilor sai, le-a confruntat cu cele mai recente studii clinice si a dezvaluit consecintele imediate, deseori ignorate, ale stresului de zi cu zi. Autorul discuta despre somatizare in cazul unor boli precum artrita, cancerul, diabetul, bolile cardiovasculare, sindromul de colon iritabil si scleroza multipla. Printre studiile de caz si povestile prezentate de Dr. Mate se numara si cele ale unor persoane celebre, precum: Lou Gehrig (scleroza laterala amiotrofica), Betty Ford (cancer la san), Ronald Reagan (Alzheimer), Gilda Radner (cancer ovarian), Lance Armstrong (cancer testicular).

Aceasta carte este un semnal de alarma si o pledoarie pentru medicina biopsihosociala, una dintre cele mai bune cai prin care ne putem elibera de aceasta cumplita afectiune a epocii noastre. Asa cum il descrie publicatia canadiana The Globe and Mail „atunci cand observa si scrie despre suferinta umana, inclusiv a sa, Mate este plin de compasiune si, de aceea, convingator.”

GABOR MATE (n. 1944) este un cunoscut medic canadian de origine maghiara, specialist in domeniul ingrijirii paliative. Cercetarile sale vizeaza in special traumele din copilarie, dependenta de alcool sau droguri si stresul. Printre cele mai cunoscute proiecte ale sale se numara rubrica de la The Globe and the Mail, colaborarea cu cateva clinici pentru recuperarea pacientilor dependenti de droguri din Downtown Eastside, Vancouver, si, mai recent, aparitiile publice in calitate de speaker motivational si autor. A primit Premiul Hubert Evans pentru nonfictiune si i s-au acordat Ordinul Canadei si Civic Merit Award din partea orasului Vancouver, unde locuieste.

Volumul „Cand corpul spune nu. Costul stresului ascuns” de Gabor Mate este disponibil pe curteaveche.ro si in librariile din tara, la pretul de 60 lei.

