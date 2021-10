13 ani de la prima emisie. 13 ani de când România este ZU. Mărturisiri emoționate ale DJ-ilor

„Bună dimineață! Ne auzim?” Acestea au fost primele cuvinte pe care le spunea Mihai Morar în prima zi de emisie. Se întâmpla acum 13 ani când s-a lansat radioul numărul 1.

Pe 29 septembrie, radioul tău preferat a împlinit frumoasa vârstă de 13 ani. S-a lăsat cu #MuzicaAia în difuzoare, cu torturi, voie bună, distracție, urări, dar și cu bani. Bani pe care i-a adus Omul-Negru. În această zi specială, DJ-ii Radio ZU au fost supuși unui test de sinceritate.

„Care e cel mai tare lucru pe care l-ai făcut în ultimii 13 ani?”.

Mihai Morar: „Cel mai tare lucru pe care l-am făcut în ultimii 13 ani nu a fost un lucru, ci au fost trei: Mara, Cezara și Roua. Mara și Cezara s-au născut exact în anul în care s-a născut Radio ZU și Roua a venit doar ca să-mi amintească de faptul că cele mai tari lucruri de pe lume nu sunt lucruri”.

Emma: „Dacă e să mă gândesc la ce făceam acum 13 ani... eram mai nimic. Dar în toți anii ăștia, toate lucrurile mici pe care le-am făcut... m-au făcut să fiu Emma de la ZU”.

Daniel Buzdugan: „Cel mai tare lucru pe care l-am făcut în ultimii 13 ani este acela că am vorbit cu foarte multă lume. Radio ZU mi-a făcut cunoștință cu foarte mulți oameni. Pentru mine, ăsta e cel mai fain lucru, să comunic cu oameni. Cu oameni pe care nu-i cunoști. Pentru că de la oameni pe care nu-i cunoști afli lucruri la care nici nu te-ai gândit. Pentru că suntem bucăți de adevăr. Din fiecare bucată de adevăr se face marele adevăr”.

Adi Mihăilă: „Nu știu care este cel mai tare lucru, dar știu momentul de la Forza ZU Iași, 100.000 de oameni care au țipat într-un mare fel. O super energie! Și cred că e un moment simbolic pentru mine”.

Cristian Păun: „Nu știu dacă este cel mai tare, dar este unul dintre cele mai tari! De 13 ani, îmi trăiesc visul la propriu. Înainte să existe Radio ZU, îmi doream să lucrez la un radio național”.

„În ultimii 13 ani, am făcut un copil. M-am întors la școală, m-am înscris la a doua facultate. Am niște ambiții intelectuale. Și mi-am învins frica de câini”.

Răzvan Popescu: „ Are legătură cu Radio ZU. Se întâmpla acum 11 ani și jumătate, atunci când am fost angajat la radio și am primit provocarea de a strânge 30.000 - 50.000 de SMS-uri. Am reușit în doar 2 ore, alergând prin tot Bucureștiul, prin benzinării, supermarket-uri, restaurante, autobuze, să conving oamenii să dea un mesaj la ZU cu textul „Angajați-l pe Popescu!”. Iata-mă aici! Despre următoarele lucruri tari vorbim peste alți 13 ani”.

Raluca Benavides: „Cel mai tare lucru pe care l-am făcut în ultimii 13 ani a fost să dorm într-o casă de sticlă, 7 zile, la Universitate. Și doar alți 7 oameni au mai trăit asta”.

Adrian Lup: „13 ani sunt mulți. Dacă ar fi să dau un răspuns acum, în 2015, am venit la un interviu foarte relaxat și relaxant, în care am jucat chiar și un tenis de masă. M-am înțeles extrem de bine cu oamenii și am rămas aici. Ăsta cred că e cel mai tare lucru”.

Emil Ciucur : „Cea mai mare realizare din ultimii 13 ani este copilul. Iar din punct de vedere profesional este faptul că am reușit să mă dezvolt alături de cea mai frumoasă echipă de radio din lume”.

