3 cărți care vor fi curând ecranizate

Serialul inspirat de cea mai bună carte a anului 2020 potrivit New York Times Book Review, „Omul cu castane” a avut premiera pe Netflix pe 29 septembrie.

Literatura a fost întotdeauna o sursă importantă de inspirație pentru cinematografie. Unele dintre cele mai mari filme s-au născut din cărți pe măsură, iar dezbaterea „cartea e mai bună decât filmul sau viceversa” a fost purtată în trecut de multe ori, fără ca cineva să-și poată revendica dreptatea absolută. Astăzi, însă, când actori renumiți ca Reese Witherspoon sunt gazdele unor cluburi la fel de celebre de carte sau regizori care au făcut istorie precum Søren Sveistrup cuceresc lumea cu thrillerele pe care le scriu, rivalitatea dintre literatură și cinematografie pare artificială. Este un parteneriat din care toată lumea are de câștigat, mai ales cititorii cărților sau spectatorii filmelor. Iată 3 cărți de la Grupul Editorial Trei care ajung curând pe marile și micile ecrane.

Acolo unde cântă racii: Daisy Edgar-Jones, vedeta miniseriei „Oameni normali”, în rolul principal

„Nici nu pot să spun cât de mult iubesc această carte”, spunea Reese Witherspoon pe contul ei de Instagram despre romanul Deliei Owens, Acolo unde cântă racii. „Este despre o tânără pe nume Kya, care a crescut singură în ținuturile mlăștinoase din Carolina de Nord după ce familia a abandonat-o la o vârstă fragedă. Sunt atât de multe în povestea ei: dragoste, mister și o crimă… Aș fi vrut ca romanul să nu se mai sfârșească!”, nota actrița.

Cu un fler extraordinar de a intui ce cărți au potențialul să se transforme în ecranizări de succes, Reese Witherspoon a selectat o echipă de 5 stele și a produs filmul la compania sa, Hello Sunshine, pentru Sony Pictures. Vedeta filmului este Daisy Edgar-Jones, cunoscută din miniseria „Oameni obișnuiți”. Taylor John Smith, devenit popular datorită rolului din thrillerul „Obiecte ascuțite”, este partenerul lui Daisy Edgar-Jones, iar rolul negativ este interpretat de actorul britanic Harris Dickinson. În regia Oliviei Newman și cu un scenariu scris de Lucy Alibar, nominalizată la un Oscar, Acolo unde cântă racii promite să fie un film de succes. Filmările s-au încheiat deja, iar pelicula este în faza de postproducție, urmând să apară pe marile ecrane pe 22 iunie anul următor.

Acolo unde cântă racii – inspirat de o crimă la care a asistat scriitoarea

Povestea cărții scrise de Delia Owens merită ea însăși ecranizată. În primul rând, nimeni nu s-ar fi așteptat ca romanul să fie un bestseller. Înainte de publicarea sa, Delia Owens era un om de știință cu notorietate, însă nu scrisese niciodată beletristică. A lucrat la roman mai bine de 10 ani și l-a publicat la vârsta de 70 de ani – un debut fulminant, care a întrecut toate așteptările! Cartea a fost inițial publicată într-un tiraj modest, de 28.000 de exemplare, dar până la finalul anului a ajuns cea mai bine vândută carte a anului 2019 din Statele Unite, fie că e vorba despre ficțiune sau nonficțiune. Aceasta după ce a petrecut 124 de săptămâni în top bestseller New York Times.

Presa americană a scris că Acolo unde cântă racii este inspirat de o crimă reală, la care scriitoarea a asistat. Pe când se afla în Zambia, cu familia, pentru a studia fauna, Delia Owens a devenit un militant activ pentru combaterea braconajului elefanților. În 1995, o echipă ABC a realizat un documentar despre eforturile Deliei Owens și soțului ei pentru salvarea elefanților, iar la un moment dat, camera înregistrează împușcarea mortală a unui braconier de către cineva din anturajul scriitoarei. Numele acesteia nu a fost implicat în ancheta deschisă pentru investigarea crimei, însă soțul și fiul ei au fost cercetați. Mai mult, în urma tensiunilor intervenite, ambasada SUA i-a chemat în țară pe cei doi, pentru că nu le mai putea garanta securitatea.

Omul cu castane – un serial de la unul dintre cei mai buni creatori ai genului noir

Mai sunt aproximativ două săptămâni până la lansarea mondială a serialului „Omul cu castane” pe Netflix, așteptat cu nerăbdare de fanii genului Scandi Noir. Ecranizare a romanului de debut al lui Søren Sveistrup cu același nume și conceput în buna tradiție a filmului noir nordic, Omul cu castane îi are în rolurile principale pe Danica Curcic, Mikkel Boe Følsgaard și Iben Dorner. Scenariul este scris de Søren Sveistrup, autor tradus în 33 de limbi și publicat în 50 de țări. Søren Sveistrup este regizorul și scenaristul serialului danez „Forbrydelsen”, distins cu premiul Bafta, care a făcut celebru stilul noir scandinav și a inspirat remake-ul american „The Killing”. Acțiunea din „Omul cu castane” este plasată în Copenhaga, unde, într-o zi friguroasă de octombrie este găsit cadavrul unei tinere, fără o mână, care are lângă ea o păpușă făcută din castane, figurină populară printre copiii danezi. Cazul pare simplu, până în momentul când amprenta găsită pe păpușă complică lucrurile. Aparține fiicei unui om politic, dispărută cu ani în urmă și presupus moartă. Dar dacă lucrurile ar sta așa, cum a apărut amprenta ei pe păpușa din castane?

Serialul inspirat de cea mai bună carte a anului 2020 potrivit New York Times Book Review, „Omul cu castane” a avut premiera pe Netflix pe 29 septembrie.

Cactusul – Reese Witherspoon, rol principal în această comedie romantică pe care o și produce

„Delicioasa Susan m-a făcut să râd în hohote” spune Reese Witherspoon despre protagonista romanului Cactusul de Sarah Haywood, publicat de Editura Trei. Actrița și producătoarea hollywoodiană nu a stat prea mult pe gânduri până să anunțe că a adjudecat rolul principal în ecranizarea acestei comedii romantice pe care o va produce la casa sa de producție Hello Sunshine. Cactusul a fost cartea lunii iunie 2019 la Clubul de lectură al lui Reese Witherspoon, care s-a declarat cucerită de personajul Susan, o femeie de 45 de ani, obsedată să aibă totul sub control. Lucrul acesta îi reușește o vreme, iar viața ei e exact cum și-a dorit. Are apartamentul visat, slujba ideală și o relație fără bătăi de cap. Aranjamentul vine cu unele inconveniente: de Susan nu te poți apropia, așa cum nu poți atinge un cactus. Însă, din punctul ei de vedere, situațiile previzibile sunt preferabile. Viața se răzbună însă și, după ce rămâne însărcinată, Susan are parte de tot imprevizibilul pe care l-a evitat, o sursă de inepuizabilă de momente amuzante pentru cititori și viitorii spectatori. Comedia romantică este în curs de producție pentru Netflix.

Vizionare placuta