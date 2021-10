Andreea Frățilă vine, în fiecare vineri de la ora 22:00, pe Metropola TV, cu cele mai noi știri din showbizz-ul românesc. Este frumoasă, informată, și are o super poveste pe care astăzi a decis să ne-o spună, nouă, în exclusivitate.

În plus, vine și cu vești noi despre acest nou sezon de „Frătzi află tot”, de la Metropola TV, emisiune care are mai nou o nouă oră de emisie.

Andreea, cum te-a găsit acest nou sezon pe care îl prezinți la Metropola TV?

Sunt foarte încântată de noul sezon! S-a schimbat ora de difuzare, așa că vă dau întâlnire la ora 22.00, când știu că sunteți pregătiți pentru weekend, pentru că această emisiune este una cu multă stare de bine, veselă, ca un energizant pentru un weekend perfect.

Cum gestionezi emoțiile pe care, cu siguranță, în mod natural le ai?

Bineînțeles că le am, chiar sunt foarte mari câteodată. Dar în același timp sunt dependentă de acel “3,2,1... ești!” pe care îl aud în cască la fiecare emisie. Însă am un secret și colegii îl stiu: înainte de fiecare emisie mi se pune în platou piesa preferată.

Despre ce este „Fratzi Află tot”?

”Fratzi Află tot” este despre noutățile săptămânii, despre realizările vedetelor, despre cele mai accesate știri din online și cele mai amuzante momente din social media. Este despre prietenie, pentru că relația mea cu colegii de platou este una potrivită cu starea de bine pe care vreau să o transmit cu fiecare ediție. Rezumând, este o discuție cu prietenii mei, Ileana Voicu Ghinea și Florin Burescu, așa cum faceți și voi în gașca voastră.

Ce reprezintă TV-ul pentru tine?

Este pasiunea mea transformată în job. Nu mă văd făcând altceva! Am încercat de-a lungul timpului să schimb domeniul, dar nu m-am regăsit nicăieri așa cum mă regăsesc în platoul unei emisiuni.

Frătzi, ce-ți doreai să te faci când erai mică?

Când eram mică mă jucam de-a televiziunea. Binecunoscutul deodorant pe post de microfon a făcut parte și din copilaria mea. Luam interviuri, cântam și dansam în fața oglinzii. Eu nu mi-am dorit să fiu doctor, avocat sau profesor. Eu am vrut să devin un star. De mică am fost preocupată și de aspectul meu fizic, de haine, croiam haine pentru păpuși și îmi adaptam ținutele, pentru că nu-mi plăceau cele simple. Mama mă îmbrăca într-un fel și până ieșeam pe ușă, arătam altfel.

Care este experiența care ți-a marcat viața profesională? Sigur, mă gândesc la o experiență din același registru.

Primul meu reportaj, nu am cum să-l uit vreodată . Producătoarea emisiunii mi-a dat o șansă și m-a trimis la filmare, să-i demonstrez că pot deveni din redactor, reporter. „Asta e șansa ta să demonstrezi. Dar dacă te întorci fără material, mai bine nu te mai întorci!”

Deci, am plecat să caut o femeie pe care știam că o cheamă Geanina și locuia într-un sat , înainte de intrarea în Bârlad, iar eu trebuia să o găsesc. Nici nu știam cum se cheamă satul. Cameramanul, care era cu mine, zicea: „pe tine cine te-a angajat aici? Tu nici nu știi unde mergem!” Am găsit satul, am dat și peste femeie, doar că ea nu voia să vorbească cu noi. Nu știu de unde apăruseră și trei câini care mă lătrau la picioare. Între timp ajunsese și poliția în mijlocul străzii, alertată de vecinii care nu pricepeau ce se întâmplă acolo. Cameramanul cedase cumva și voia să închidă camera, moment în care eu am ridicat-o cu o mănă, direcționând-o către personaj iar cu cealaltă am pus microfonul la gură și am început să vorbesc. Nu mai știu ce am zis, ce am făcut, dar m-am întors cu materialul, asta-i cert! După această experiență mi-am dat seama că viața în televiziune nu este deloc ușoară, dar și satisfacția este imediată și pe măsură. Nu se compară cu nici un sentiment din lume!

Andreea, știu că ai o poveste de viață spumoasă, cu o copilărie petrecută într-unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ. Poți să ne spui cum ai ajuns în Cipru și cum a arătat povestea ta acolo?

Am plecat cu părinții și mare parte din familie în Cipru pe la 4-5 ani, am făcut acolo grădinița și școala generală. Am avut parte de cea mai frumoasă copilărie, locuind la malul mării, în Ayia Napa.

A fost greu l început pentru că a fost nevoie să învăț limba greacă, pe care am fost norocoasă să o ”prind” destul de repede. Am avut parte de o educație foarte bună, am fost înconjurată de oameni de calitate și Cipru mi-a dăruit cei mai frumoși ani! Cel mai greu mi-a fost când m-am întors în România, și nu mai știam să vorbesc limba română, nu știam să scriu sau să citesc, dar cu toate acestea am ținut pasul cu școala la zi. De când m-am întors în România, merg în fiecare an în vacanță la familia rămasă acolo, dar și la prieteni. Cipru e parte din inima mea!

La final, nu am cum să nu te întreb ce faci ca să arăți atât de bine. Hai cu poveștile alea despre frumusețe și tinerețe. Sigur ai acolo ceva ce am putea învăța de la tine.

Cum ar spune un prieten, Dani Oțil, care de fiecare dată când ne intersectăm și mă vedea cu alimente ce dau de înțeles că sunt la dietă , îmi zicea: ”de când te cunosc ești la regim”. Tot timpul am grijă la ce mănânc și fac sport de ani buni, nu de performanță, ci cât să mă mențin. Sunt dependentă de ciocolată, zahărul e viața mea, iar pentru asta trebuie să compensez pe altă parte: mănânc mai sănătos sau mai adaug minute în sala la antrenament. Am încercat toate dietele din lume , dar am ajuns la concluzia că organismul îți spune singur ce îți face rău și ce nu. Trebuie să existe un echilibru! Nu recomand , deși recunosc că mai fac câteodată foamea. Dana Budeanu a spus o vorba sfântă: ”până nu faci foamea, nu slăbești”.