A început elefantFest. Până duminică, 31 octombrie, găsești la cel mai mare târg online de carte din România peste 30.000 de titluri în limba română și peste 600.000 în engleză, precum și ultimele noutăți lansate de editurile din țară și din străinătate, de la titluri de ficțiune, până la volume de dezvoltare personală, cărți de business sau cărți pentru copii.

90 de lansări și evenimente literare online vă așteaptă între 25-31 octombrie la elefantFest, iar duminică, pe 31 octombrie, de elefantfest Kids sunt pregătite o serie de experiențe culturale dedicate în exclusivitate copiilor și părinților.

Iată o scurtă selecție de 5 titluri pe care nu trebuie să le ratezi la această ediție a celui mai mare târg de carte online. Atenție, se practică reduceri chiar și de 60% la unele volume!

Gary Champman

Cele cinci limbaje ale iubirii

Căsniciile nefericite se datorează adesea unui motiv simplu, după parerea autorului Gary Chapman: vorbim limbaje diferite de iubire. În experiența sa de peste 30 de ani în calitate de consilier matrimonial, dr. Gary Chapman a identificat cinci limbaje de iubire: cuvintele de încurajare, timpul petrecut alături de cel drag, cadourile, serviciile și contactul fizic. Cartea le abordează pe fiecare în parte, într-un stil accesibil, din care nu lipsește umorul.

Cum poți descoperi limbajul de iubire al partenerului tău? Cartea include chestionare scurte, pe care le poți completa, precum și întrebări aplicate, la care poți medita și răspunde pe larg.

MATT HAIG

BIBLIOTECA DE LA MIEZUL NOPȚII

Undeva, dincolo de marginea universului, există o bibliotecă care conține un număr infinit de cărți, fiecare fiind povestea unei alte realități. Unul spune povestea vieții tale așa cum este, împreună cu o altă carte pentru cealaltă viață pe care ai fi putut-o trăi dacă ai fi făcut o alegere diferită în orice moment al vieții tale. În timp ce cu toții ne întrebăm cum ar fi fost viața noastră, ce ar fi dacă ai avea șansa să mergi la bibliotecă și să vezi singur?

În Biblioteca de la miezul nopții, romanul lui Matt Haig, eroina principală, Nora Seed, se află în fața acestei decizii. Confruntată cu posibilitatea de a-și schimba viața cu una nouă,ea trebuie să decidă ce este cu adevărat important în viață, cu ce simte împlinită.

Unul dintre romanele de mare succes în ultima perioadă, Biblioteca de la Miezul Nopții a fost desemnată bestseller de către prestigioasele publicații americane The New York Times, The Boston Globe și The Washington Post.

IRVIN D. Yalom

MINCIUNI PE CANAPEA

Își poate pierde un psihiatru mințile? Poate fi el păcălit, sedus, manipulat chiar în timpul ședințelor în care ar trebui să dețină controlul asupra pacienților? Da, dacă o femeie dornică de răzbunare hotărăște să joace rolul de pacientă neajutorată. Plin de revelații surprinzătoare, întocmai ca duelul unui psihanalist cu mintea omenească, romanul lui Yalom ne dezvăluie cât de vulnerabili suntem, fără excepție, în fața singurătății și nevoii de iubire.

IRVIN D. YALOM s-a născut în 1931, la Washington, într-o familie de emigranți ruși. Deși fascinat de literatură, alege o carieră medicală, la presiunile familiei, singura concesie pe care o face vocației sale umaniste fiind specializarea în psihiatrie. Devine un eminent psihoterapeut, publică lucrări de specialitate valoroase, dar și volume de povestiri. Debutul său ca romancier cu Plânsul lui Nietzsche a devenit bestseller internațional în 1992.

ELENA FERRANTE

PRIETNA MEA GENIALĂ

Dacă nu ați citi încă romanul misterioasei autoare Elena Ferrante, atunci elefantFest este momentul potrivit pentru a ți-l cumpăra.

Primul volum din Tetralogia Napolitană, bestseller New York Times, urmărește destinul a două prietene în anii dificili de după al Doilea Război Mondial în Italia: o saga complexă, intensă și emoționantă, semnată de una dintre scriitoarele italiene cele mai iubite și mai apreciate.

Actiunea tetralogiei începe în anii 1950, într-un cartier sărac, dar plin de viață, din mahalalele orașului Napoli, și acoperă aproape șaizeci de ani, pe măsură ce protagonistele - Lila, cea impulsivă și întreprinzătoare, și Elena, povestitoarea îndrăgostită de romane - devin femei, soții, mame și apoi stăpânele propriilor vieți, legate în tot acest timp de o prietenie profundă și deseori conflictuală.

AMY AHLERS

MINCIUNI TOXICE PE CARE ȘI LE SPUN FEMEILE

Cele mai multe dintre noi ne confruntăm în fiecare zi cu vocea critică din mintea noastră, care ne asaltează cu tot felul de minciuni: că nu suntem suficient de bune, că nu merităm să fim iubite, că e prea târziu să facem o schimbare majoră în viața noastră sau că nu putem fi apreciate decât dacă suntem perfecte.

Amy Ahlers își propune să demonteze toate aceste minciuni toxice care ne sabotează viața și să ne ajute să le înlocuim cu adevăruri profunde și eliberatoare despre viață și despre noi.