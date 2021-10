Chiar daca nu vede, Razvan Nedu îi face pe alții să vadă. Cu sufletul, nu cu ochii. Iar dacă ar fi un personaj, Razvan spune ca ar fi Spiderman. Nu doar pentru că se cațăra, ci pentru că el crede cu adevarat în ceea ce spune acest personaj , că puterea vine cu responsabilitate. Crede că puterea stă în fiecare dintre noi și îsi doreste ca tot mai mulți oameni să înțeleagă acest lucru.

Acum 5 ani, pentru Razvan, zilele erau la fel, ca pentru orice tanar cu dizabilitati. Cu o vedere de doar 1%, mergea la scoala, intotdeauna insotit de cineva, iar cand se putea, se intalnea cu prietenii lui. Pana intr-o zi, cand in curtea liceului in care invata, a venit echipa Asociatiei Climb Again, ONG dedicat tinerilor cu dizabilitati, cu un panou mobil, pe care s-a catarat. Fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă care a suferit si el, la randul lui, un accident, Asociația Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin escalada pentru copii și tineri cu dizabilități: deficiență de vedere, de auz, tulburări neuromotorii, deficiențe asociate.

A fost momentul cand totul s-a schimbat. Au urmat vizite la centrul de escalada Climb Again alaturi de alti colegi de-ai lui si a invatat sa faca diferenta intre drumetii, alpinism, escalada. L-a cunoscut pe Claudiu Miu, care l-a incurajat in fiecare clipa ca poate, poate mai mult. A aflat ca daca face acest sport cu pasiune si dedicare, are sansa sa faca performanta in echipele paralimpice, ca exista campionate si ca, intr-o zi, ar putea sa fie chiar el acolo, pe podium, medaliat in competitii internationale.

Acasa insa, cand venea julit si cu bataturi, familia ii spunea sa renunte. El nu trebuia sa faca asta. Era greu si inutil, pentru ca Razvan avea o dizabilitate. Cum poate un tanar care vede doar 1% si care iese din casa doar insotit, sa escaladeze pereti? Cum putea el sa isi gaseasca independenta in acest sport? Si mai ales, de ce?

Raspunsul a venit in 2016, cand Claudiu i-a propus sa participe la Campionatul Mondial din Franta. Nu a fost simplu. Razvan a cerut multe, mai multe antrenamente. 6 zile din 7 le petrecea la sala, escaladand pereti, cazand, urcand din nou, facand strategii in minte ca sa ajunga sus, cazand din nou si apoi luand-o de la capat, ore in sir. La primul concurs a cazut intr-un traseu, iar la al doilea concurs a tras o palma intr-o muchie si a fost descalificat.

A avut multe momente in care a plans de neputinta si a fost cuprins de frustrare, dar din toate a invatat ca trebuie sa aiba incredere in el, a invatat ce inseamna disciplina, increderea, asumarea si constientizarea limitarilor. A invatat sa isi cunoasca mintea si corpul. Si daca ar fi sa asocieze escalada cu ceva, ar spune ca e un curcubeu, pentru că este atât de variata și de complexă încât ea se schimbă în permanență. Când se cațăra, Razvan nu mai aude muzica, e deja cântecul linistii si al concentrării. Iar dacă ar fi o carte, escalada ar fi o carte de aventuri cu foarte multe personaje si întâmplări, un roman în toată regula. Iar titlul ar fi despre cum să te cunoști și să ai încredere în tine.

Au trecut 5 ani, plini de incercari si reusite, cu foarte multe provocari si astazi Răzvan Nedu este cel mai medaliat sportiv român la paraclimbing, vice campion mondial în acest an și, așa cum spun toți cei care îl cunosc, un model pentru copiii și tinerii cu dizabilități și pentru noi toți. Pentru că Răzvan face sport de performanță, este instructor de escaladă, citește mult cu ajutorul audiobook-urilor, face și alte sporturi – totul din postura unui om cu deficiențe de vedere.

Escalada este puterea lui. Uneori ajutorul vine de unde nu te astepti! – aceasta este campania Asociatiei Climb Again, menita sa aduca in atentia publicului problematica integrarii persoanelor cu dizabilitati si rezultatele extraordinare ale terapiei prin escalada. Fie ca vorbim de persoane cu dizabilitati sau nu, escalada a devenit puterea si motivatia multor oameni.

Pentru ca nimeni nu ar putea crede ca un om care nu vede poate urca un munte, ca un tanar fara picioare poate escalada un perete sau ca niste copii cu dizabilitati pot ajunge campioni. La Climb Again schimbam vietile celor care indraznesc sa creada!

Doneaza 2 euro prin sms la 8844 cu textul VEZI si un copil cu dizabilitati va fi mai aproape de a-si depasi limitele, facand terapie prin escalada la Climb Again!

O campanie sustinuta de: news.ro, agerpres.ro, doctordebine.ro, manager.ro, viva.ro, unica.ro, avantaje.ro, Thinkdigital, totuldespremame.ro, smartliving.ro, kudika.ro, garbo.ro, 9am.ro, wall-street.ro, Rock FM, Blitz TV, Itsy Bitsy FM, Mistic Media, Spectacular, Universal Solution