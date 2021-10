Carrefour aduce poveștile și personajele Disney mai aproape de fiecare

Cu stickerele Fixeez, eroii Disney sunt alături de tine în fiecare zi

Carrefour dă startul unei noi campanii pentru cei mici și cei mari, ce aduce mai aproape de fiecare poveștile și personajele Disney preferate. Stickerele textile Fixeez cu eroii din lumea Disney și Pixar, care au marcat generații întregi, sunt acum disponibile pentru colecționari, dar și pentru cei care doresc să-și personalizeze propriile haine, accesorii sau decorațiuni.

Până pe 8 decembrie, Carrefour România demarează o nouă campanie prin care invită românii să privească mai des lumea prin ochii copiilor. Personajele Disney și Pixar sunt acum mai aproape, cu fiecare serie de cumpărături din magazinele Carrefour, online pe Carrefour.ro sau prin Bringo sub formă de 48 de stickere textile Fixeez, care se pot lipi de haine, accesorii sau obiectele preferate. Mai mult, atât pentru copii, dar și pentru copilul din fiecare, plușurile Disney pot fi achiziționate cu o reducere de 50% în schimbul dovezii a 5 pliculețe Fixeez sau a 5 puncte Act For Good.

„Ce mod mai bun de a ne reîntoarce la entuziasmul din copilărie dacă nu alături de personajele magice care ne-au încântat cu cântecele lor și ne-au inspirat prin curajul și bunătatea de care au dat dovadă în fiecare aventură? Ne bucurăm să venim către români cu campanii care să le ofere momente de relaxare și bucurie, astfel că noua noastră campanie Carrefour cu tematică Disney deschide calea pentru activități creative în familie sau de tip DYI pentru pasionații de design”, declară Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer și Membru în Comitetul Executiv Carrefour România.

Stickerele textile Fixeez sunt realizate 100% din PET reciclat, iar pliculețele, din hârtie certificată FSC, fiind prietenoase cu mediul înconjurător. Stickerele Fixeez sunt reutilizabile, pot fi lipite și dezlipite de câte ori imaginația inspiră consumatorii și pot fi strânse în săculețul Fixeez sau pot fi lipite direct pe gențile de cumpărături Disney, disponibile în magazinele Carrefour.

Mai mult, campania integrează și show-ul exclusiv Carrefour Lumea Disney se lipește de tine, de unde aflăm care sunt poveștile și personajele Disney preferate ale vedetelor. Acestea invită românii să să redescopere împreună poveștile magice și eroii animați care au făcut lumea mai bună.

„Pentru mine, magia Disney este cel mai bine exprimată în Frozen, pentru că ilustrează superb iubirea între frați. Mă face să mă gândesc și eu la frații mei și la reuniunile noastre de familie. David a fost cucerit de Mașini (Cars), de la prima animație din serie, poate și pentru că este mai competitiv, și mă bucur că desenele îi arată că munca în echipă e foarte importantă. Eva este o romantică, visează la povești cu final fericit în Paris, ar urmări Ratatouille de 3 ori pe zi.” declară artista Andra Măruță.

Video-urile campaniei pot fi vizualizate pe pagina de Youtube Carrefour România. Primul video al campaniei este disponibil aici.

Pliculețele cu stickerele Fixeez pot fi obținute prin achiziționarea produselor partenere semnalizate la raft sau pe platformele online Carrefour.ro și aplicația Bringo cu iconițele Fixeez. În plus, câte un pliculeț Fixeez este oferit la fiecare 100 RON cheltuiți în hypermarketurile Carrefour, 30 RON cheltuiți în Carrefour Market sau 20 RON cheltuiți în magazinele Carrefour Express. Dovada a 5 pliculețe Fixeez prezentată la casele de marcat sau 5 puncte Act For Good oferă 50% reducere la colecția de plușuri Disney.

Pentru a descoperi cât de mult s-au lipit de ei personajele din lumea Disney, românii sunt invitați să intre pe https://lp.carrefour.ro/disney/ , unde există un quizz dedicat prin care se poate redescoperi magia Disney.

Campania este valabilă în perioada 21.10-8.12.2021, în limita stocului disponibil, exclusiv la: Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Bringo, disponibil în Appstore și GooglePlay , www.carrefour.ro.

Pentru mai multe detalii descarcă aplicația Carrefour (Appstore și GooglePlay).

Despre Carrefour

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: prin fiecare sesiune de shopping, și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.