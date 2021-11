În perioada 24-31 octombrie 2021, elefant.ro a organizat elefantFest, cel mai mare târg de carte online din țară. Târgul a avut 93 de lansări de carte, dintre care 35 cu autori români și 58 cu autori străini. La târg au participat aproape un milion de vizitatori.

Fiecare cumpărător a plecat în medie cu 5 cărți de la această ediție a elefantFest. Târgul s-a derulat simultan în România și Republica Moldova, la el având acces nerestricționat, de altfel, toți românii aflați pe teritoriul țării dar și în afara ei. Cititorii au avut acces la peste 30.000 de titluri în română și mai mult de 600.000 de cărți în engleză.

“elefantFest a devenit un reper în viața culturală de la noi și ne bucură să putem aduce în fața cititorilor, de fiecare dată, autori valoroși. La ediția aceasta am dorit să oferim o perspectivă proaspătă asupra literaturii americane contemporane. Astfel, dintre cele 58 de lansări cu autori străini, 26 au avut ca protagoniști autori americani. Am avut o "distribuție" excelentă în tot programul de lansări, ceea ce ar fi imposibil de reprodus la un târg în format fizic. Feedback-ul de la edituri este, de asemenea, unul excelent“, declară Adrian Dinu, Director Comercial Carte la elefant.ro.

Iată și câteva cifre de la ediția din octombrie a elefantFest:

• Pe locul întâi în topul orașelor cu cei mai mulți vizitatori la elefantFest s-a situat București, urmat de Timișoara, Cluj, Iași, Brașov și Constanța.

• Cititorii au preferat titlurile de ficțiune (33% dintre achiziții fiind din această categorie), urmate de cărțile pentru copii (26% ), cele de dezvoltare personală (20%) și volumele de istorie și biografii (7%).

• Cele mai vizionate lansări cu autori români i-au avut ca protagoniști pe Igor Bergler, Gabriel Liiceanu și Sorin Antohi.

• Cele mai vizionate lansări cu autori străini: Jessica Bruder, Asha Lemmie și Judson Brewer.

• Bestsellerul ediției a fost “Când corpul spune nu. Costul stresului ascuns”, de Gabor Mate.

• Dintre noutăți, titlul cel mai căutat a fost “Între două lumi”, de Suleika Jaouad.

• 75% dintre vizite s-au realizat de pe dispozitive mobile și 25% de pe desktop / laptop

Duminică, pe 31 octombrie, a avut loc elefantFest Kids, o zi dedicată micilor cititori și părinților. Aceștia s-au întâlnit online cu unii dintre cei mai îndrăgiți autori precum Ioana Chicet-Macoveiciuc, Alec Blenche, Olina Ortiz, Marius Albert Neguț, Sarah Surgey sau Lavinia Braniște. elefantFest Kids a debutat cu un interviu cu iz istoric despre cartea „Geții lui Burebista și lumea lor”, scrisă de Radu Olteanu.

