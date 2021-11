Lansarea expoziției fotografice Behind the Lens: România văzută prin lentila refugiaților 

Duminică, 7 noiembrie 2021, ora 15.00, are loc evenimentul de lansare a expoziției de fotografie realizată de refugiați din România, în cadrul proiectului Behind the lens. Evenimentul va avea loc online, pe pagina de Facebook dedicată proiectului, în prezența echipei de proiect, a autorilor fotografiilor și a partenerului Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Fotografiile au fost realizate în urma unor ateliere de fotografie și storytelling pentru refugiații din România în cadrul proiectului educațional Behind the lens, inițiat de fotograful Horia Manolache, alături de Andriana Mereuță, Andra Samson și Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite din România. Proiectul Behind the lens este o invitație la a-i cunoaște pe refugiați și poveștile lor din România prin intermediul artei lor. Refugiații care au fost selectați provin din țări puternic afectate de sărăcie, crize politico-militare și discriminare pe criterii religioase, de gen sau orientare sexuală. Subiectele abordate în imagini sunt propriile lor povești, prezentate printr-un filtru artistic care să sensibilizeze privitorul. În cadrul proiectului, cursanții au participat la șase ateliere în care au învățat cum să utilizeze un aparat de fotografiat, cum să folosească lumina naturală, cum să ajusteze o fotografie prin modificări de bază (contrast, crop, luminozitate), cum să creeze arhitectura unei poveşti, dar și cum să își facă vocea auzită altfel decât în tonalitatea „refugiatului" sau a „discriminatului". Au primit instrumentele necesare pentru a-și face cunoscute perspectivele legate de problemele cu care se confruntă și a atrage atenția sau chiar a genera dezbateri asupra acestora în medii și contexte diferite. Lucrările vor fi expuse și în format fizic, în restaurantul Flip-Flop (Bd. Dacia 139), din București, timp de 3 luni. Accesul este gratuit și se va face în baza certificatului verde. Proiectul Behind the lens s-a derulat în parteneriat cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și este co-finanțat de AFCN. Website: www.behindthelens.ro Social-media: https://www.facebook.com/Behindthelensclass

