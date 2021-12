Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes

O femeie își face un plan: Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes / A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success de Maye Musk este autobiografia mamei lui Elon Musk, o septuagenara care și-a trăit viață din plin. A copilărit în Africa de Sud și a cucerit marile podiumuri de modă din New York și nu numai, la o vârstă la care majoritatea femeilor se gândesc că timpul lor a trecut. A avut două cariere, trei copii și 11 nepoți și a trăit în nouă orașe din trei țări diferite. A lucrat ca model de la 15 la 71 de ani, dar și-a tratat meseria că pe o simplă modalitate de a câștigă bani și nu că pe un motiv pentru a se comportă și a trăi că o diva. În volumul de făță, Maye Musk împărtășește cu voi secretele ei că model, că mama a unor copii de succes și că femeie în general.

Cumpara cartea de pe Libris.ro

Maye Musk este un model și dietetician cu origini canadiene și sud-africane. Mama miliardarului Elon Musk - pe care în copilărie îl poreclea "enciclopedia" - a avut o carieră atipic de longevivă în lumea modellingului, această întinzându-se pe mai bine de 50 de ani. A apărut pe coperțile mai multor publicații prestigioase, precum Revista Time, Women's Day și Vogue, iar cotidianul New York Post i-a recunoscut faima cucerită prin forțe proprii, numind-o "un star cu drepturi depline". La 69 de ani a fost aleasă imaginea brandului de cosmetice CoverGirl, devenind astfel cea mai în vârstă CoverGirl din istorie.

La 15 ani, s-a numărat printre finalistele concursului de frumusețe Miss Africa, în urmă căruia a primit diverse propuneri de colaborare că model. Modellingul a devenit astfel o a două carieră pe viață pentru ea, după cea de nutriționist. Deține un master în dietetică la Universitatea Orange Free State din Africa de Sud, și un altul în știință nutriției la Universitatea din Toronto. Are o afacere în domeniul nutriției și este invitată să vorbească pe teme de nutriție și alimentație sănătoasă în toată lumea.

Cartea este împărțită în cinci părți după cum urmează:

Partea I: Frumusețe

La cincizeci și nouă de ani am încetat să mă mai vopsesc și mi-am lăsat părul să devină argintiu. Doi ani mai târziu, apăream însărcinată pe coperta revistei New York. (Ei bine, nu eram chiar însărcinată, dar fotografia era foarte convingătoare.) La șaizeci și șapte de ani am defilat pentru prima dată pe podiumul unui show de modă organizat în cadrul New York Fashion Week, împreună cu femei care aveau o treime din vârstă mea. La șaizeci și nouă de ani, am devenit imaginea companiei CoverGirl.

Aventură autoarei în lumea modellingului a început la 15 ani în Africa de Sud și a continuat în Canada și America până la 71 de ani. Dar în timp ce în modelling se va bucură de un succes neașteptat, în viață personală nu se va descurcă la fel de bine. O vedem astfel pe Maye Musk căsătorindu-se mai devreme decât s-ar fi așteptat, făcând trei copii, divortand, mutându-se în alt oraș pentru a fugi de soțul ei și revenind pe podium.

O urmărim de asemenea pregătindu-se pentru doctorat și rezistand eroic printre modelele mult mai tinere, într-o lume deloc ușoară; conducând o afacere având că domeniu de activitate nutriția sănătoasă și suferind diverse transformări de natură fizică odată cu înaintarea în vârstă, transformări care, nu i-au afectat însă carieră de model decât în bine. Dar mai ales, vedem cum carieră ei de model explodează pur și simplu la vârstă de 50 de ani, o vârstă la care pentru multe modele podiumul e doar o amintire dintr-un trecut foarte indeparatat.

Tot în această parte, Maye Musk vorbește despre importantă de a avea grijă de spirit în egală măsură în care ai grijă de fizic, despre lucrurile care sunt importante atunci când vine vorba de vestimentație și cum îți poți crea un stil vestimentar sic cu investiții minime. Sfaturile ei referitoare la machiaj vor fi cu siguranță interesante pentru multe dintre voi, mai ales că, datorită machiajului, a fost aleasă imaginea companiei CoverGirl la vârstă de 69 de ani. Tot aici, Maye Musk vorbește despre postura, bune maniere și bună creștere, toate contribuind deopotrivă la dobândirea unei mai mari încrederi în sine.

Partea a II-a: Aventură

Aflăm aici povestea familiei lui Maye Musk care a emigrat din Canada în Africa de Sud, stabilindu-se la Pretoria. Îi cunoaștem pe neobisnuitii ei părinți, a căror pasiune era să călătorească prin toată lumea cu avionul lor de mici dimensiuni, și care erau în general mai neobișnuiți decât restul lumii. De la ei a învățat Maye să facă întotdeauna lucrurile diferit, pentru că doar așa se simțea fericită și împlinită.

O însoțim pe Maye într-o parte din călătoriile pe care le-a făcut alături de familia ei și observăm cât de meticuloasă era mama ei în a planifică în amănunt niște călătorii destul de lungi, astfel încât să nu le lipsească nimic celor cinci copii ai ei pe parcursul acestora.

Tot aici aflăm care a fost primul ei pas spre lumea modellingului și ce a înseamnat această lume pentru ea, dar și cum și-a educat copiii să facă întotdeauna ceea ce simt, nu ceea ce îi sfătuiesc ceilalți, dar și cum crede ea că ar trebui să ne trăim viață.

În ceea ce privește căsătoria, această s-a clădit pe o minciună a soțului ei și a însemnat nouă ani de abuz și de suferință. Când legile din Africa de Sud i-au permis, s-a eliberat dintr-o relație toxică, recastigandu-și bucuria de a trăi, alături de cei trei copii ai ei.

Și dacă îți imaginezi că Maye este o femeie perfectă, care nu prea are noroc în viață, ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. La un moment dat se îngrășase atât de mult încât a devenit model XXL. Apoi, și-a făcut un plan și a slăbit 30 de kilograme. De fapt a slăbit de două ori în viață câte 30 de kilograme. Toată povestea o vei află aici...

Această parte a cărții este despre Maye Musk mama. O mama care și-a educat copiii exact în spiritul în care a fost ea însăși educată la rândul ei de părinții ei, cel al responsabilității. Iar "rețeta" a fost de succes, pentru că toți copiii ei au ajuns să se descurce bine în viață.

Privind retrospectiv, Maye își da seama că tot ce au realizat copiii ei astăzi își are originea în pasiunile lor din copilărie. De aceea, Maye te sfătuiește să îți lași copiii să facă ceea ce le place și îți mai da și alte sfaturi referitoare la copii, pe care le vei găsi aici.

În plus, te va convinge că a o lua de la capăt nu e chiar atât de complicat dacă acest lucru îți va aduce fericirea mult visată. Ea însăși a luat-o de la capăt de mai multe ori, și, privind în urmă, are toate motivele să creadă că a făcut cel mai bun lucru cu puțință.

Aflăm așadar cum a părăsit Africa de Sud pentru Canada de dragul lui Elon Musk care simțea că nu se poate realiza în Africa și cum a decurs nouă ei viață acolo, dar și cum unele mici gesturi de bunătate venite din partea unor străini au făcut-o să se simtă recunoscătoare pentru tot ceea ce i-a oferit viață.

Partea a IV-a: Succes

Ei bine, da. Omul de succes Elon Musk are o mama de succes. O mama care nu a renunțat niciodată să lupte pentru ceea ce și-a dorit și nu a ezitat să o ia de la capăt de câte ori a fost nevoie. Și a reușit de fiecare dată! Nu pentru că a avut noroc, sau pentru că a fost frumoasă sau pentru că s-a născut într-o zodie norocoasă. A reușit pur și simplu pentru că a muncit mult, a avut un plan întotdeauna pentru următorul pas și a perseverat. Și în plus, s-a bucurat de toată susținerea familiei ei.

Tot aici, aflăm câte ceva despre începuturile carierei lui Elon Musk pe care l-a susținut cu toate puterile să își lanseze prima companie de tehnologie de la începutul erei internetului - Zip2.

Apoi vedem cum gesturile bune se întorc și copiii ei decid să îi cumpere o casă și o mașină exact cum își dorea. Apoi o vedem oscilând între New York și Los Angeles și hotărându-se în cele din urmă să se stabieasca la Los Angeles pentru a fi alături de doi dintre copiii ei și de șapte nepoți, dar și pozând nud pentru o prestigioasă publicație... și apoi pozând din nou nud și însărcinată în stilul lui Demi Moore, la 62 de ani.

Observăm cum s-a adaptat la era tehnologiei și a profitat de fiecare oportunitate pe care i-a oferit-o această, astfel că, la șaizeci și șapte de ani, o vedem defilând pentru prima dată pe scenă unei prezentări de modă de renume.

Iar spre final, vine vorba despre dragoste, un capitol la care Maye nu prea a avut succes. Sfaturile și cuvintele ei s-ar putea să-ți fie însă de folos dacă și tu te afli în căutarea dragostei sau ai fost dezamăgită în dragoste.

Partea a V-a: Sănătate

Maye Musk se poate mândri cu o carieră de 50 de ani în domeniul modellingului, ceea ce te poate duce cu gândul la o silueta perfectă timp de o viață. Dar nu este chiar așa. Maye a avut probleme cu alimentația dezorganizată, deși, în calitate de nutriționist oferea sfaturi altor oameni despre ce și cum să mănânce. A reușit însă să depășească aceste probleme cu ajutorul unui plan de nutriție sănătoasă. Vei găși aici câteva sfaturi de alimentație sănătoasă pe care le poți folosi și tu, fără să faci eforturi prea mari!

Tot aici vei află câteva ponturi în legătură cu ce să faci atunci când ai cedat tentațiilor sau cum să te ții la adăpost cu succes de tentații. Sfaturile referitoare la mișcare îți vor prinde și ele bine, fie că vrei sau nu să slăbeșți, iar considerațiile autoarei referitoare la sănătate te vor face să-ți iei mai în serios propria sănătate.

În încheiere, vei află cât de importantă este familia pentru Maye și cum obișnuiește familia Musk să petreacă timp împreună. Dar mai ales vei fi încurajat să nu uiți să te bucuri în fiecare clipă de viață și să îți faci un plan pentru asta. Iar dacă lucrurile nu vor merge întotdeauna conform planului, nu dezarma. Viață este croită din suișuri și coborâșuri. Cu toții trecem prin asta. Însă doar cei mai perseverenți dintre noi obțîn ceea ce își doresc cu adevărat. Maye Musk a reușit. Și tu vei reuși! Ține cont de cuvintele ei:

Poți să îți faci un plan, dar acesta nu va funcționa întotdeauna. Așa că va trebui să îți faci un alt plan. Viață ta va fi plină de suișuri și coborâșuri, că un montagne russe. Suișurile vor fi minunate; coborasurile vor fi un iad. Când eșți la pământ, îți trebuie un plan că să te ridici. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, coborasurile sunt mai puțin tragice, mai puțin dureroase și mai puțin supărătoare, fiindcă ai mai trecut pe acolo.

Tu trebuie să hotărășți când vrei să fii fericită. Când va fi asta? De ce amâni să îți schimbi carieră, să îți îmbunătățești starea de sănătate, să ai o familie și prieteni iubitori, să îți iubești viață? Au fost momente când nu credeam că voi mai fi vreodată fericită. Niciodată! Iar apoi mi-am făcut un plan că să scap, fiindcă o stare de nefericire permanentă nu este un mod de a trăi. Așadar fă-ți planul acum.

Vizionare placuta