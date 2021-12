Dragă Moș Crăciun, îți scriu mai degrabă să îți mulțumesc decât să îți cer ceva

Nu mai știu ce voiam anul trecut, dar dacă m-o fi dus atunci capul să zic ceva de niște răbdare, să fie primit, am căpătat-o.

Iaca se face anul de când nu ți-am mai povestit nimic și s-au întâmplat atât de multe încât nici nu știu de unde să încep. Știi cum crește câte un Făt-Frumos cu moț în frunte într-un an câți alții în zece? Eu am albit într-un an câți alții în zece, dar port cu mândrie ghioceii ăștia de pe la tâmple. Să nu te mire dacă, totuși, în loc de parfumul pe care ți-l cer în fiecare an, știi tu, PARFUMUL de la Elie Saab, o să încep să cer niște vopsea de păr. Bonus, dacă se poate, să îmi dai tu și niște timp să mi-o trântesc în cap, mulțu pupi.

Dar cum ziceam, îți scriu mai mult ca să îți mulțumesc. Nu mai știu ce voiam anul trecut, dar dacă m-o fi dus atunci capul să zic ceva de niște răbdare, să fie primit, am căpătat-o. Nu neapărat cu mine, dar așa, în general. Am mai căpătat niște dârzenie, un pic de curaj și niște empatie în plus. Nu zic nu, toate cadouri foarte utile, așa cum își dorește orice Capricorn.

Să știi că nu a fost un an ușor. De fapt, a fost un an greuț spre Doamne ferește, dar cred că alți oameni sunt mai îndreptățiți decât mine să se plângă. A trecut și pe la mine pe acasă afurisenia asta care zici că ne paște pe toți după colț, nici nu vreau să îi zic pe nume, dar începe cu COV și se termină în 19. Sau, mă rog, Dumnezeu cu mila în ce s-o mai termina. Dar am fentat-o și am scăpat ieftin, comparativ cu ce au trăit alți oameni. Poate reușești tu să faci un pic de magie și în acest sens.

Auzi, Moșule, apropo de alți oameni, nu ți-a mai rămas prin sac un pic de miracol de la Crăciunul trecut? Pentru că știu pe cineva care ar avea nevoie sigur. Uite, prima la care mă gândesc acum e Miruna, o fetiță de 5 ani care suferă de SMA-1 și o costă tratamentul, hăt, 2 milioane de dolari. Nici nu știu să scriu suma asta în bani românești. Dacă zici tu că ai putea face cumva să o ajuți, uite, o găsești aici. Și dacă ai un pic de timp să te uiți pe site, o să vezi că mai sunt acolo copii care au nevoie de un pic de ajutor de la tine.

Altfel, ce să zic, mie dă-mi nervii tari și ceva minte în plus dacă s-o găsi. Dacă nu, aia e, mă descurc și cu ce am acum, doar să nu mă pui să parchez lateral că mă fac de râs pe două strezi. Da, da, am zis că nu cer, dar aia e, tot trebuie să trec una, alta pe listă. Niște sănătate pentru ai mei ar fi cel mai important, că în rest le facem noi pe toate.

Cam atât, Moșule, pentru mine și să ne povestim sănătoși la anul.

