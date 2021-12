Marilu Dobrescu este câștigătoarea Romanian Social Media Star din acest an

Câștigătoarea titlului Romanian Social Media Star, ediția 2021, nu este nimeni alta decât Marilu Dobrescu. Maria Zvincă și Alina Ceușan s-au clasat pe următoarele două locuri.

People’s Chioce Awards 2021 a ajuns la final, asta după ce publicul și-a exprimat votul cu privire la cel mai bun influencer autohton din acest an. Surpriza a venit chiar de la câștigătoarea primului loc, și anume Marilu Dobrescu, fost model internațional și personalitate apreciată pe social media.

Marilu Dobrescu este una dintre cele mai nonconformiste vedete din online, urmărită de o întreagă comunitate cu care împărtășește aceleași principii de viață, adoptând un stil cool și având un vibe fresh pe platformele media.

Tânăra a cochetat și cu modelingul, fiind cunoscută și din aparițiile sale pentru brand-uri renumite precum Michael Kors, Armani, Salvatore Ferragamo, Liu Jo. De asemenea, câștigătoarea People’s Choice Awards este creatoarea primului serial despre mistere și criminali în serie din Youtube-ul românesc, True Crime Romania, apreciat de mii de fani ai acestui gen.

Premiile People’s Chioce Awards au fost desemnate de către Televiziunea E! Enterteiment pe data de 2 decembrie. 2021 a fost al treilea an în care televiziunea de peste ocean a creat o categorie specială României.

Marilu Dobrescu, votată cea mai bună personalitate din mediul online

Sursă Foto: Facebook

Marilu Dobrescu le-a mulțumit fanilor care au votat-o și care o susțin necondiționat.

„Mulțumesc și mă înclin în fața tuturor celor care m-au votat și nu numai, este o reală onoare să fiu câștigătoarea unui premiu internațional, mai ales când acesta este E! People’s

Choice Awards. Încă de la începuturile mele în online am

construit totul pornind de la motto-ul meu <<Oamenii nu vor uita

niciodată cum i-ai făcut să se simtă.>> Au trecut câțiva ani de

atunci și pot spune cu mândrie că am adunat organic o comunitate mare

de persoane care simt, evoluează, râd, plâng și trăiesc alături de

mine, de parcă nici nu ne desparte un ecran. Ei au votat, premiul e al

nostru!”a declarat cu emoții marea câștigătoare.

Pe locurile doi și trei s-au clasat Maria Zvincă, respectiv Alina Ceușan.

Gala 2021 People’s Choice Awards este difuzată în noaptea de marți

spre miercuri, 7 decembrie, începând cu 2021 People’s Choice Awards:

Live From E! de la 02:00 a.m. și continuând cu ceremonia de la 4 a.m.

Reluare galei este programată miercuri, 8 decembrie, de la ora 22:00.