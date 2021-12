Ami, suferințe în dragoste! Ce regrete are artista

Ami a iubit și a suferit enorm după ultima ei relație. În ceea ce privește povestea ei de dragoste, artista a rămas cu regrete.

Ami este o artista de succes, cu hit-uri care se aud zi de zi la radio. Cu toate că viața profesională este înfloritoare, în viața personală lucrurile nu sunt la fel de roz, precum și-ar fi dorit.

Artista este cunoscută ca fiind o prezență discretă, care nu afișează detalii din spatele scenei. Astfel, puțini sunt cei care știu că Ami a avut o relație de câțiva ani buni, relație în care artista s-a implicat enorm și în care a crezut până în ultima clipă.

Recent, artista a fost invitată într-un podcast moderat de Alexandra Ungureanu, unde a vorbit deschis și despre acest aspect al vieții ei.

Ami a recunoscut că a suferit enorm în urma ultimei relații amoroase încheiate și că nu mai este dispusă să afișeze nimic din viața personală, asta până ce lucrurile nu vor fi 100% sigure. Cântăreața a mai mărturisit și că în acest moment este singură.

„Relația mea a fost distrusă din cauza carierei mele și din cauză că voiam să o ascund. S-a dus o relație destul de lungă pe care am avut-o. După ce s-a aflat, a fost un cumul de factori și o învățătură de minte să nu mai vorbesc despre o relație până lucrurile nu sunt serioase, până nu sunt cerută și am un copil. Momentan nu am nimic.” a povestit îndrăgita artistă.

Ami suferit enorm după această ruptură și a făcut tot posibilul ca relația să poată funcționa pe mai departe. Din păcate, lucrurile nu au stat așa cum și-a dorit, iar finalul poveștii a fost inevitabil. Totuși, lecția pe care Ai a învățat-o în urma capitolului dureros prin care a trecut, a făcut-o mai puternică și și-a dat seama mai bine ce își dorește de la viață.