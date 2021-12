Cea mai frumoasă perioadă pentru Elena Gheorghe! Artista radiază de fericire

Elena Gheorghe se poate considera o femeie împlinită pe toate planurile. Cu o carieră de succes și o familie frumoasă și sănătoasă, artista are toate motivele de bucurie. De Sfântul Nicolae, îndrăgita cântăreață serbează zilele de nume ale celor doi copii ai săi, Nicholas și Amelie Nicole.

Elena Gheorghe este cea mai fericită mămică în aceste zile. Pe lângă așteptarea lui Moș Nicolae, copiii artistei își serbează, la rândul lor, ziua de nume. Amelie-Nicole și Nicholas sunt sărbătoriții zilei în casa Elenei Gheorghe, iar mama lor nu a întărziat să le ureze, pe o rețea pe socializare, la mulți ani, alături de o declarație de dragoste.

Dis de dimineață, fosta componetă a trupei Mandinga a postat câteva poze cu cei doi copii pe Instagram, ca orice mamă mândră într-una dintre cele mai importante zile din familia artistei.

„Nicholas și Nicole, vă ador! La mulți ani tuturor celor care astăzi sărbătoresc ziua numelui!” a scris artista pe social media.

Totuși, nici Moș Nicolae nu a fost uitat, astfel că Elena Gheorghe a postat o poză cu ghetuțele celor mici pline de cadouri

Căsnicia Elenei Gheorghe durează de 11 ani

Elena Gheorghe este căsătorită de 11 ani cu Cornel Ilie, cel cu care are împreună doi copii.

„Nimic nu e mai frumos pe lume decât să trăieşti «o poveste de dragoste adevărată», acea dragoste pură pe care n-o întâlneşti decât o singură dată în viaţă după părerea mea, acea dragoste care poate trece peste greutăţi, peste defecte, peste orice şi nu se stinge niciodată. În relaţia mea cu soţul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi (n.r. Mandinga), chiar şi cu riscul că vom fi daţi afară, am trecut prin Rai şi Iad şi cine ne cunoaşte cu adevărat ştie despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins şi îi mulţumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta"a declarat artista într-un interviu.