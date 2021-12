Mos Craciun, te rog sa ne aduci inapoi, de unde a fugit speriata, speranta.

Kudika implineste dorinte de Craciun!

Draga Mos Craciun,

Aceasta e a doua scrisoare pe care ti-o scriu in viata mea. Prima a fost acum 40 de ani. Aveam 5 ani si te astept cu nerabdare. Din pacate, atunci prea putine ai putut sa imi aduci din lista mea de copil. Acum am prins curaj sa-ti scriu din nou, la indemnul baiatului meu cel mare. El, Luca, are aproape 4 ani si inca doi frati mai mici, Theo si Alecs de aproape 2 ani.

Am ramas surprinsa cand Luca mi-a spus sa te rog sa nu ii aduci un alt avion caci cel pe care l-am reaparat impreuna ii e suficient. Ar vrea doar o masinuta verde!!!

Atunci, auzindu-l am realizat cand de inocenti, puri, frumosi si minunati sunt copii. Si cat de sinceri. Si ce bine cantaresc tot in jurul lor.

Si atunci am hotarat sa iti scriu din nou. Si sa te rog sa ne aduci inapoi, de unde a fugit speriata, speranta. Si sa ne mai aduci curcubeul si zambete de bucurie pline. Si sa iei de poti, sa duci tu departe, toate neplacerile si greutatile zileler acestea. Si sa le aduci inapoi copiilor nostri zilele senine de copilarie, fara temeri de boala, fara zambete ascunse sub masti, cu zile iarna cu aroma de scortisoara si nu de spirt.

Te rog Mosule, adu-ne inapoi zillele senine si linistite ce nu stiam a le aprecia. Si speranta Mosule, sa nu o uiti. De ai prin sacul tau si o cutiuta cu intelegere de semeni si empatie, dreapta masura a lucrurilor si normalitate, ne-ar prinde bine.

Si promit sa te astept cu prajiturele facute cu Luca, indulcite de zambetul lor si aromate de rasul cristalin al sau si al fratilor sai, decorate de manute mici si pline de dorinta de a putea face lucruri frumoase.

Te iubim si te asteptam nerabdatori, draga Mosule.

Elena, Luca,Alecs si cu Theo (Bucuresti)

