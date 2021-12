Dragă Moșule, am realizat ca ma transform in ceva ce nu sunt

Sa invatam sa fim din nou oameni, oameni buni si calzi cu ochi de copii nastrusnici.

Mosule, anul trecut am fost atat, atat de suparata pe tine, rana era inca foarte proaspata: il pierdusem pe tata dupa 2 saptamani de chin iar la doua zile lumea mea s-a oprit in loc cand mama s-a dus dupa el, de durere, de suparare, de dor.

Am urlat la tine Doamne, mica mea lume perfecta s-a spart in mii farame atat de repede, atat de crunt. Omul vesel si optimist a lasat loc cinismului, mi-am lasat sufletul sa impietreasca, am uitat si de Craciun, de colinde , de imboldul de a fi mai buni, de tot...in schimb chiar si cea mai dura piatra se misca in fata ochiilor plini de speranta ai unui copil, blondul meu cuminte ca o fata zilele trecuta in supermarket privea cu ochii mari si plini de speranta ornamente, brazi.."Mami, mami cand facem bradul?" Raspunsul automat era nu stiu, cand o sa am timp si uite asa am inghetat zambetul pe fata copilului meu.

Am realizat ca ma transform in ceva ce nu sunt si nici nu vreau sa fiu. Mi-am adus aminte de ciocolata din ghetutele lustruite cu sarg, de cadourile saracacioase pitite pe te miri unde de ochii nostrii curiosi si am realizat ca an de an, indiferent ca era greu, mama intotdeauna a avut timp sa-l ajute pe Mosu, sa ne invete un colind in timp ce ne certa cu o mana plina de faina, framantand la cozonaci. Imi aduc aminte si mirosul de portocale si de vanilie care umplea casa in timp ce stateam cu ochii lipiti de usa cuptorului. Si niciodata nu a spus: nu am timp, nici cand ne rupea un cozonac aburind, nici cand se trezea devreme sa puna cadourile sub brad, nici cand invata 2 pitici sa colinde cu suflet.

Da mami, anul asta avem Craciun, si la masa de langa brad sunt sigura ca tu si tata veti fi cu noi, cu rasete ,cu drag, cu clinchet de clopotei in glasul nepotului vostru. Mosule, da-le lor o imbratisare si noi o sa invatam sa fim din nou oameni, oameni buni si calzi cu ochi de copii nastrusnici. Dana si Robi te iubesc Mosule si te asteptam cu laptic si cozonac facut cu suflet!

