Andreea Raicu și-a lansat a doua carte! Vezi despre ce este vorba și cum te poate ajuta și pe tine experiența vedetei

Andreea Raicu și-a lansat astăzi cea de-a doua carte a ei, „Secrete aflate pe pielea mea” în cadrul matinalului de la Radio Zu. Mihai Morar a fost cel care a dezvăluit subiectul cărții Andreei și cât de important este ca toate femeile să știe aceste lucruri.

Andreea Raicu s-a dezvoltat frumos în ultimii ani și a participat la multe cursuri de auto-cunoaștere pentru a fi mai aproape de propriul sine. După ani de căutări și întrebări care păreau fără răspuns, Andreea Raicu a adunat toate experiențele pe care le-a acumulat și le-a pus într-o carte indispensabilă în procesul dezvoltării personale.

„Secrete aflate pe pielea mea” este cartea pe care vedeta a lansat-o astăzi și are ca subiect principal iubirea și grija față de propria persoană. Lansarea cărții a avut loc în această dimineață în cadrul matinalului moderat de Mihai Morar și Daniel Buzdugan.

Omul de radio, Mihai Morar, care a și avut-o invitată pe Andreea Raicu într-unul din podcasturile sale a postat pe Instagram o descriere a ceea ce înseamnă pentru femei, dar nu numai, conținutul din „Secrete aflate pe pielea mea”.

"Azi dimineață, Andreea Raicu a fost la noi, la radio, pentru a-și lansa noua ei carte. Asta nu e o știre. Dar nouă ne place de Andreea. Și cred că și ei de noi (altfel, nu cred că sărea ea peste rutina ei de dimineață).

Ce-i fain e că am mai învățat ceva azi după matinalul cu @araicu. Despre pericolul like-urilor. Prea ușor dăm like-uri. Prea oricui. Prea ne place orice și, de regulă, ce nu-i al nostru. Și prea rar ne dăm like-uri singuri.

De aceea a scris Andreea cartea asta: ”SECRETE AFLATE PE PIELEA MEA. FRUMUSEȚE, ACCEPTARE, IUBIRE.” Ca să ne convingă să ne luăm like-urile înapoi. Alea gratuite, alea prea ușor date. Să ne luăm like-urile înapoi și să ni le dăm, întâi, nouă. Ne-am jucat frumos ”de-a Frumusețea, Acceptarea și Iubirea” azi, la @radiozuoficial, cu Andreea. Și joaca asta ar trebui să devină obicei pentru fiecare dintre noi: ”Dă-ți singur like!” Iar cartea Andreei, pentru fete (dar nu doar pentru ele), este un ghid despre cum să (re)înveți să îți placă de tine. E plin în jurul nostru de fete care nu au încredere să-și dea singure like. Dacă știi vreo astfel de fată, în loc să-i dai like, îi poți da această carte. E un cadou potrivit acum, în decembrie, pentru cei care au nevoie să se placă, pur și simplu. O poți comanda pe site-ul editurii. Sper că nu ai uitat azi să spui ”Îmi place de mine!”. Sper că nu ai uitat azi să îți dai un like. Și, doar după ce ai făcut asta, să dai, eventual, un like și la această postare. Dar, orice ar fi, păstrează cele mai multe like-uri pentru tine.” a scris Mihai Morar pe social media.