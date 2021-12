Ce cadou costistor a primit Oana Radu de la soțul ei: “Mi-e rușine să spun...Sunt multe mii de euro”

Oana Radu tocmai și-a serbat ziua de naștere, iar soțul ei a știut cum să o răsfețe pe partenera lui de viață. Cătălin Dobrescu i-a făcut un cadou special artistei, un buget deloc de neglijat.

Oana Radu și-a aniversat ziua alături de cele mai importante persoane din viața ei. Cei dragi au fost alături de artistă cu urările specifice unei onomastici, dar și cu cadouri care mai de care mai speciale.

Soțul cântăreței, antrenorul Cătălin Dobrescu, a ținut să îi ofere un altfel de cadou, și anume o sumă de bani deloc de neglijat.

Invitată în această seară în emisiunea lui Teo, Oana Radu a dat din casă și a povestit ce cadou i-a făcut soțul ei. Se pare că artista a primit nu mai puțin de 9.000 de euro pentru a-i folosi după bunul plac. Gestul partenerului ei de viață nu avea cum să nu o impresioneze, astfel că Oana s-a simțit răsfățată și binecuvântată de toate lucrurile frumoase din viața ei.

Sursă foto: Oana Radu

„Noi muncim foarte mult împreună, noi nu ne facem cadouri la modul că îmi doresc asta, ne-am hotărât la un buget și i-am zis că îmi doresc bugetul ăsta. Oamenii care se vor uita la televizor vor zice că sunt superficială, dar nu e genul meu. Eu sunt un om foarte modest și am muncit pentru tot ce am. Eu consider ca atunci când în viață ești sărac și când faci și tu 2-3 lei îți dorești 2-3 chestii. Mi-e rușine să spun deoarece acasă sunt probabil oameni care au multe lipsuri și nu e frumos. Sunt multe mii de euro, 9.000 de euro.” a declarat artista.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit în 2020, iar anul acesta unul dintre visele artistei s-a îndeplinit o dată cu achiziționarea primei case, în care cei doi îndrăgostiți locuiesc împreună.