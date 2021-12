Ce frumoasă s-a făcut fetița Iuliei Albu! Nu o să-ți vină să crezi cât de mult seamănă cu mama ei

Iulia Albu se poate considera o mamă mândră cu micuța Mikaela. Fetița ei și a lui Mihai Albu a împlinit luna trecută 12 ani și este de o frumusețe răpitoare. Criticul de modă a postat o fotografie cu Mikaela care a strâns mii de aprecieri în mediul online.

Criticul de modă, Iulia Albu are cu ce se mândri când vine vorba de copilului ei. Mikaela a împlinit 12 ani și este o domnișoară în toată regula. Recent, vedeta a postat o imagine cu cea mică pe unul dintre conturile ei de socializare, iar internauții nu au putut să nu observe cât de bine seamănă fetița cu celebra ei mamă.

Iulia Albu a vrut să le ureze un gând bun prietenilor ei virtuali și a postat seara trecută o imagine cu unica ei fiică.

„Noapte bună, copii mari și mici!” a scris la postare Iulia Albu.

Micuța Mikaela este surprinsă de mama ei în timp ce se joacă cu un set de construcție din lemn. Fiica Iuliei Albu pare extrem de concentrată la joc, punând ultimele piese de construcție în vârful turnului pe care l-a creat.

Fanii Iuliei Albu au reacționat imediat la postare și i-au admirat frumusețea fetiței: „Iulia, ai un copil...zici că este pictată”; „Superbă prințesa”; „ce frumoasaaa e, seamănă cu mama ei” au fost doar câteva dintre comentariile pe care criticul de modă le-a primit pe Instagram.

Divorț cu scântei între Iulia și Mihai Albu

Mikaela este singurul copil al Iuliei și al lui Mihai Albu. Cei doi au divorțat în anul 2013, după un mariaj de 8 ani. Totuși, în nenumărate rânduri Mihai Albu a acuzat-o pe fosta lui soție că nu îl lasă să își vadă fetița.

„E o perioadă tulbure. Au trecut ceva luni bune în care nu am avut un raport bun cu fetița mea. Weekend-ul acesta, conform legii, fetița ar trebui să fie la tată, dar doar ar trebui. În iunie și în septembrie am văzut-o două zile, în octombrie o zi, și în august și-n septembrie deloc, deși avem o custodie comună, cu domiciliul la ea. Mereu a fost așa, tot timpul se întâmplă câte ceva ca să nu se poată să o văd. Îmi spune că nu o lasă să ne vedem că e COVID-19, că o las prea mult pe tabletă, că îi dau mâncare nesănătoasă, deși nu e adevărat, iar fata vrea să ne vedem. Dar ea are numărul meu blocat, are Instagram și acolo mă are blocat, și eu o pot vedea doar dacă-mi arată prietenii ce postează sau dacă o sun pe ea, deși îmi spune că mă va suna ea mai târziu. Mi-a zis că e un cont administrat de ea și ea decide cine o poate vedea pe fetiță și cine nu. Nu știu dacă conștientizează că ea prin modul ăsta îi face rău și copilului, în primul rând. Dar ea e foarte mândră de ce face, nu cred că pune la suflet.” a povestit anul trecut, într-o emisiune, Mihai Albu.