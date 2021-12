Cea mai așteptată carte a anului este aici! Descoperă povestea necenzurată a lui Will Smith

Admiratorii lui Will Smith au acum șansa să descopere autobiografia actorului. Cea mai așteptată carte a anului la nivel global este pe cale să apară, iar mii de oameni s-au înghesuit deja să o precomande. Cu o poveste de viață demnă de filmele de Oscar, Will Smith și-a deschis inima și a creat un volum necenzurat, transparent despre toate întâmplările și etapele din viața lui.

Cunoscut de o planetă întreagă ca starul din „Ziua Independenței”, „Bărbați în negru” sau „Hancock”, muzician câștigător al mai multor premii Grammy, producător și actor de două ori nominalizat la Oscar, Will Smith dezvăluie în Will, autobiografia sa scrisă împreună cu Mark Manson, secretul uneia dintre cele mai spectaculoase cariere a unei vedete hollywoodiene și totodată parcursul unei vieți în căutarea sensului propriu. Publicată de Lifestyle Publishing, parte a Grupului Editorial Trei, la doar o lună de la lansarea în Statele Unite, Will este o carte plină de surprize pentru cititori. Fanii actorului poate nu și-ar fi imaginat că cel care a luptat cu extratereștii în „Ziua Independenței”, interpretul atâtor supereroi din blockbustere cunoscute are complexul lașității de a nu-și fi putut apăra mama de violențele tatălui său, deși era un copil de doar 9 ani. Unul dintre cei mai talentați actori americani, o adevărată „fabrică de bani” pentru casele de producție cinematografică, inteligent, amuzant, Will Smith este cu atât mai surprinzător în autobiografia sa cu cât nu joacă niciun rol. Pentru prima dată admiratorii săi au acces la persoana din spatele rolurilor, care se dezvăluie cu o onestitate impresionantă. Will Smith este copilul traumatizat de autoritatea tatălui, adolescentul care caută doar aprobare, muzicianul devenit milionar peste noapte, pentru ca la fel de repede să se trezească falit, bărbatul îndrăgostit, trădat, actorul care cucerește celebritatea ca și când ar acționa într-o trupă de commando, cel pentru care mult timp „lumea întreagă a fost un câmp de bătaie”, până când, după lupte pierdute sau câștigate, înțelege că adevăratul câmp de bătaie este doar în mintea lui. Disponibilă la precomandă înainte de lansarea în librării, Will este o autobiografie care se citește cu sufletul la gură, o carte motivațională și o mărturie emoționantă a celui care, după ce a dobândit totul, a înțeles că cea mai importantă izbândă este o viață plină de sens.

„Nu există niciun perete. Există doar cărămizile” – secretul succesului lui Will Smith

Pe când avea doar 11 ani, Will Smith a fost pus de tatăl său – Daddio – să reconstruiască zidul năruit din fața magazinului – „un fel de muncă de sclavi în zeghe. Azi ar fi de competența Protecției Copilului. O muncă îngrozitor de istovitoare și inutil de lungă”, își amintește actorul. Împreună cu fratele său, fără vacanțe, week-end-uri sau sărbători, Will a lucrat la „Marele Zid din West Philly” aproape un an. A cărat găleți, a amestecat ciment și a pus cărămidă peste cărămidă până când era sigur că va îmbâtrâni și muri făcând același lucru. După un moment de revoltă în fața misiunii aparent absurde, tatăl le-a spus: „Nu vă mai gândiți la perete! Nu există niciun perete. Există doar cărămizile. Sarcina voastră este să așezați cât mai bine cărămida asta. Apoi următoarea. Apoi cărămida aia. Și următoarea”. Iar când zidul a fost în sfârșit ridicat, Daddio a avut de spus doar: „Bun, să nu-mi spuneți mie vreodat’ că e ceva ce nu puteți face”.

O etică a muncii și performanței fără compromisuri, o reziliență ieșită din comun și perseverența sunt calitățile pe care le-a cultivat Will Smith și care i-au adus celebritatea la nivel mondial. Băiatul cu urechi clăpăuge dintr-un cartier modest de persoane de culoare din West Philadelphia a devenit unul din cele mai mari staruri rap ale epocii sale și primul care a primit un premiu Grammy, iar apoi actorul care a reușit o performanță încă neegalată nici azi – o serie de 8 blockbustere consecutive cu recorduri de încasări. În autobiografia sa scrisă împreună cu nu mai puțin celebrul Mark Manson, Will Smith descrie cum și-a descoperit vocația pentru muzică, apoi pe cea pentru actorie și relatează poveștile din spatele filmelor sale de succes.

„Viața este învățare. Punct. Sensul întregii călătorii este depășirea ignoranței”

Deși a avut o relație dificilă cu tatăl său, o persoană dură, violentă, care a făcut militărie în sensul propriu cu copiii lui (acestora li se dădeau nu sarcini, ci „misiuni”), Will Smith îi poartă recunoaștința de a-i fi dăruit cel mai mare avantaj din viața lui - „capacitatea de a rezista adversității”. Este ceea ce l-a determinat pe actor să meargă neobosit înainte indiferent de provocările întâlnite pe cale. „Secretul succesului meu e complet plictisitor și nesurprinzător: am mers și a doua zi să mai așez câteva cărămizi. Plin de nervi? Mai pune o cărămidă. Eșec de public la lansarea unui film? Mai pune o cărămidă. Au scăzut dramatic vânzările de albume? Ridică-te și mai așază o cărămidă. Ți se destramă mariajul? Mai pune o cărămidă”.

În viața sa, Will Smith pare să le fi experimentat pe toate. A fost sărac, bogat și falimentar, laș și curajos, trădat în iubire, apoi alături de sufletul-pereche, familist convins care a făcut totul pentru ai săi mai puțin să-i asculte, a fost persoana care a muncit neobosit să câștige mai mulți bani, premii, recunoaștere până când a înțeles că viața nu este doar despre asta. La 27 de ani, Will Smith cunoscuse celebritatea, falimentul și din nou gloria. Era starul din „Ziua Independenței” și „Legenda Vie”, dar nu și un om care să se simtă împlinit. „Răul subtil” care a ajuns să-i saboteze relațiile cu cei din jur este sintetizat de actor prin următoarele cuvinte: „Cât e de ajuns? De câte filme consecutive #1 mai am nevoie? Câți bani îmi trebuie ca să mă simt în siguranță? Câte Premii Grammy sau Oscaruri îmi trebuie ca să mă simt iubit și apreciat? Cât de sănătoși trebuie să fie copiii mei? De câte ori trebuie să-mi mai spună Jada Te iubesc? Când voi putea spune că e suficient?”

Mai spectaculos chiar decât descrierea uimitoarei sale cariere este surprinderea parcursului spiritual al lui Will Smith. Actorul a încercat să obțină unitatea lăuntrică și împăcarea prin consiliere psihologică, meditație Vipassana sau experiențe șamanice până a înțeles că viața este o călătorie de la confuzie la claritate, iar „ca oameni avem un singur scop: să înțelegem ce ni se întâmplă. Viața este învățare. Punct. Sensul întregii călătorii este depășirea ignoranței”. Treptat, Will Smith mărturisește că a învățat să facă distincția între dorințele sale și sensul mai profund al ființei, care este împlinirea a ceea ce este omul. Iar pentru a realiza acest lucru actorul recunoaște și-a înfruntat în mod conștient cele mai mari frici ale sale: „Mi-am dat seama că, dintr-un motiv sau altul, Dumnezeu a așezat cele mai frumoase lucruri din viață de partea cealaltă a celor mai mari frici ale noastre. Dacă nu suntem dispuși să stăm în picioare în fața lucrurilor care ne tulbură cel mai profund și nu pășim dincolo de granița invizibilă, în tărâmul groazei, atunci nu vom avea acces la ceea ce are viața mai bun de oferit”.

Will, carte disponibilă deja pentru precomandă, este o autobiografie atipică. Prin confesiunea sa cu detalii mai mult decât tulburătoare, Will Smith este descoperit de cititori nu ca o celebritate, ci ca un om obișnuit. Pe de altă parte, reflecțiile pline de înțelepciune despre iubire, dăruire, acceptare și sensul vieții rezonează în interiorul oricărei persoane demonstrând că în fiecare om există un supererou care așteaptă să fie clădit, cărămidă cu cărămidă.