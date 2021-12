O mai ții minte pe Celia? Artista este însărcinată în 28 de săptămâni și se pozează cu burtica la înaintare

Celia, artista care a cucerit România cu hit-ul „Șoapte” este însărcinată în 28 de săptămâni și abia așteaptă să își strângă în brațe copilul din pântec. Vedeta a postat câteva fotografii cu burtica pe social media, ca amintire din cea mai frumoasă perioadă a vieții ei.

Celia este artista care s-a făcut cunoscută cu hit-ul „Șoapte”, melodie ce încă se aude la radio și în 2021. În ultimii ani, artista s-a ocupat mai mult de familie și s-a axat pe povestea ei de iubire. Din păcate, în trecut, Celia a pierdut două sarcini, lucru greu de trecut peste pentru orice femeie.

Însă, soarele a răsărit pe strada frumoasei mămici, astfel că Celia este însărcinată în 28 de săptămâni și este mai fericită ca niciodată.

Artista a postat mai multe fotografii cu burtica pe social media și a scris un mesaj emoționant, semn că abia așteaptă să își întâlnească minunea din pântec.

„Nu mai contează kg, caci dacă as cântări sufletul ar da peste ... 😍😍😍

28 săptămâni de sarcina , tocmai am pășit in trimestrul 3 ...

Ma simt protejata și asta îmi oferă alinare, uneori am stări de neliniște, apoi îmi amintesc ca unde e credinta nu e loc de teama ❤️🙏❤️ Cu Dumnezeu înainte , abia așteptăm sa te întâlnim, prințesa noastră ! ❤️ ‘’ a scris artista pe Instagram.

Celia, probleme cu kilogramele în plus

Celia a povestit cum a fost întrebată în repetate rânduri despre kilogramele în plus pe care le-a acumulat. Ea a povestit că așa a reacționat corpul ei în sarcină și că nu este nimic anormal sau ieșit din comun.

„Fac aceasta postare pentru mamicile care se intreaba : “cum de corpul meu reactioneaza asa?”.. “cum de am pus deja atat de multe kg ... “ Suntem toate diferite ... ❤️ și suntem eroine!

Burtica mea ieri la 25saptanani de sarcina, (6 luni și 2 zile ) cu 13kg in plus, usor strsata de faptul ca ultimul trimestru va fi cam greu cu o burtica atât de mare, însă extrem de fericita ca am reușit sa îl mai asist o data pe Dumnezeu in înfăptuirea unei minuni ❤️ in pântecul meu creste o noua viața ❤️

Acestea sunt gândurile cu care vreau sa ma incarc ! Îmi scapa uneori gândul și ma ia ușoară panica cu gândul la kg, cu gândul ca ultimul trimestru nu e ușor când porți o burtica ca pentru gemeni, deși nu port gemeni ... Probabil fetița mea simte nevoie de spațiu :))) așa cum și noi uneori ne dorim !

Sunt convinsă ca nu sunt singura a cărui corp reacționează așa, și vreau sa știți ca nu sunteți singurele care treceti prin tot felul de stări ! :) E important sa ne focusam totusi doar pe ceea ce e minunat in aceasta perioada și anume faptul ca suntem implicate in înfăptuirea unei minuni ❤️

Cu Dumnezeu, înainte !” a mai scris Celia.