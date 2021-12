Anda Adam, ipostaze tandre cu logodnicul ei în noul videoclip. Ascultă aici „Nu mă lăsa așa” și vezi cât de hot este artista

Anda Adam a lansat în această dimineață noua ei piesă „Nu mă lăsa așa”. După plecarea de la „Bravo ai stil-Celebrities”, Anda a dat lovitura cu un videoclip sexy în care se află alături de logodnicul ei. Piesa a prins deja foarte bine la public iar ritmul antrenant este apreciat în număr mare de fanii artistei.

Anda Adam a încheiat un capitol din viața sa o dată cu plecarea din competiția „Bravo, ai stil-Celebrities”. Vedeta a anunțat atunci că dorește să se ocupe mai mult de familia ei, întrucât mama artistei are câteva probleme de sănătate și trebuie să îi fie alături. Totuși, Anda Adam i-a anunțat pe fani că le pregătește surprize frumoase și o vor putea vedea și în alte proiecte în viitor.

„Mi-a facut o deosebita placere sa fac parte din acest proiect minunat si va multumesc tare pentru sustinere ,mesaje si voturi❗️ Nu am cum sa va multumesc indeajuns , insa promit ca o sa lansez piese frumoase in care sper sa va regasiti❗️🙏🏻❤️ Sarbatori fericite va doresc tuturor!” a scris Anda pe contul ei de Instagram.

Ei bine, artista s-a ținut de cuvânt, iar în această dimineață a lansat videoclipul piesei „Nu mă lăsa așa” în care este apare alături de logodnicul ei. Asta nu este tot, pentru că ipostazele în care cei doi sunt filmați sunt de-a dreptul sexy, ceea ce i-a făcut pe internauți să aprecieze curajul Andrei de a se afișa în acest fel.

După separarea de tatăl fetiței ei, Anda Adam și-a găsit liniștea în brațele lui Yosif, un om de afaceri cunoscut. Se pare că iubirea lor este foarte puternică, astfel că în această vară artista i-a spus „Da” iubitului ei.

Acum cei doi protagoniștii celui mai nou videoclip al artistei, cu un sound ritmat și un mesaj puternic de iubire. Pasiunea și atracția dintre cei doi sunt autentice, iar tandrețurile dintre ei au fost apreciate de internauți.

„Noptile sunt reci fara tine/ Zilele au doar vreme rea/ Picaturi de ploaie pe mine/ Hai nu ma lasa asa .” sunt doar câteva din piesa Andrei, care se anunță a deveni un hit.

Mama artistei, probleme de sănătate

Cu toate cu Anda a avut un parcurs extrem de frumos în competiția de la KanalD, vedeta a ales să părăsească concursul pentru a putea avea grijă de mama ei, aflată în America.

„Este vorba de mama mea. Ea trăiește în Statele Unite de 20 și ceva de ani și este foarte posibil să sar într-un avion și să fiu alaturi de ea în cazul în care vă face o operație. Din păcate, este singura, nu s-a recăsătorit. Nu exista niciun alt membru al familiei mele acolo.Părinții mei sunt despărțiți, tatăl meu trăiește în Australia.

Nu are decât doua prietene și o vecina și daca vă trece printr-o intervenție chirurgicala, eu vă trebui să-i fiu alaturi indiferent de proiectele pe care le am. Nu am stiu că exista și lucruri în viață care pot să iți sucească tot sensul sau cursul lucrurilor.” a declarat Anda Adam în ultima emisiune la care a participat.