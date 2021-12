Kim Kardashian, cu un pas mai aproape de cariera de avocat. Vedeta a trecut primul examen

Kim Kardashian a demonstrat că orice este posibil, atâta timp cât nu îți pierzi încrederea în propria persoană. Vedeta a trecut de primul examen pentru a deveni avocat și a postat pe rețelele de socializare un mesaj în cinstea tatălui ei, care ai fi fost extrem de mândru de ea.

Divorțul lui Kim Kardashian a însemnat renașterea ei, astfel că vedeta s-a ambiționat și cu toată încrederea s-a dus pentru a patra oară să dea examenul care îi dă dreptul să profeseze ca avocat. Bine a făcut pentru că Kim a trecut cu brio peste primul pas, iar visul de a deveni avocat este din ce în ce mai aproape să ne concretizeze.

Kim Kardashian a anunțat în 2019 că își dorește o carieră în avocatură, astfel că s-a apucat serios de studiat și nu a renunțat până nu și-a văzut visul îndeplinit. Vedeta a recunoscut că în ultimii doi ani a picat examenul de trei ori, dar acest lucru nu a făcut-o să se descurajeze.

Kim Kardashian vrea sa îl facă mândru pe tatăl ei

„O, Doamne! Am trecut de prima etapă a examenului. Privindu-mă în oglindă, sunt cu adevărat mândră de femeia care se uită azi înapoi în reflexie. Pentru cine nu cunoaște călătoria mea la Facultatea de Drept, trebuie să știe că acest lucru nu a fost deloc ușor și nu mi-a fost oferit pe tavă. Am picat acest examen de 3 ori în 2 ani, dar m-am ridicat de fiecare dată și am studiat mai mult și am încercat din nou până am reușit!!! (Am avut COVID la a treia încercare, cu febră, dar nu folosesc asta ca scuză).” a scris vedeta pe social media.

Kim a profitat de ocazie să le amintească internauților de celebrul ei tată, Rober Kardashian, un renumit avocat care a lucrat la cazuri complexe și dificile. Vedeta îi atribuie tatălui său tot succesul ei și speră că este mândru de ea.

„Știu că tatăl meu ar fi atât de mândru și totodată uimit să știe că asta este calea mea acum, dar el a fost cel mai bun partener de studiu al meu.” a mai scris vedeta pe Instagram.