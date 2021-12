Oana Zăvoranu și-a decorat casa de Crăciun! Vezi cum se pregătește vedeta de sărbători

Oana Zăvoranu se pregătește serios de venirea sărbătorilor, astfel că vedeta și-a decorat casa cu cele mai luxoase decorațiuni. Fanii au fost încântați de aranjamentele Oanei și au felicitat-o pentru munca depusă.

Oana Zăvoranu așteaptă sărbătorile cu multă nerăbdare, fapt dovedit de aranjamentele pe care vedeta le-a pus în toată casa. De la reni, soldăței, dulciuri sub brad, luminițe și cele mai fancy globuri, Oana așteaptă acum să primească cadourile, ca răsplată a muncii ei.

Fanii s-au bucurat de filmulețul Oanei, o adevărată inspirație pentru cei care nu s-a hotărât încă cum să își decoreze căminul în această perioadă.

Casa Oanei strălucește de-a dreptul cu toate aceste decorațiuni, iar internauții nu pot să nu se întrebe când va apărea un copilaș în viața vedetei, pentru a se bucura de toate aceste luminițe și jucări de sub bradul ei.

Vezi aici ce decor de vis a creat Oana: https://fb.watch/9VN-ob2hEV/

Oana Zăvoranu, schimbare radicală

Înainte să se termine anul, Oana Zăvoranu a tras linie și a analizat tot ce anul 2020 i-a scos în cale. Astfel, vedeta este acum într-un plin proces de transformare, drept pentru care nu a mai fost atât de activă pe social media, așa cum erau obișnuiți admiratorii ei.

„Da stiu, n-am mai postat de multa vreme…Muncesc, clădesc, transform, investesc, schimb, mut, creez, înlocuiesc, alerg, rezolv, invat si iubesc fiecare lucru, loc sau proiect unde imi pun amprenta si imi las energiaDaca esti vrednic, smart , luptator si gospodar lucrurile din jurul tau vorbesc despre asta…asa cum se vede si daca esti putoare , tâmp, rau si mizerPe fata unora se vede de la o posta viata pe care o duc…Oricate creme ar folosi si oricât ar ‘pretinde’ ca ‘Love my LIFE’ ‘sau blessed’ ar fii, purceaua e moarta in cotet

Cand faci bine, Dumnezeu are grija …asa cum atunci cand te scalzi in kkt, nu poti sa mirosi a Dior Cand esti hâd la suflet, nici o operație din lume nu te poate face frumos… Multi cred ca e ‘usor’ sa fie in locul meu…sa fie Oana. Stati ma cuminti, ca dar daca va dau gandurile si problemele mele, responsabilitățile mele, v-ar fi imposibil sa mișcati si ‘doar’ un deget si vi se ‘inmoaie’ instant ‘gladiolele’

Fiti ceea ce sunteti…Lasati ma figurile, ifosele, fitele si impresiile …Nu mai ‘suferiti’ ma de voi atata…fiti zilnic mai buni FACETI LUCRURI MARETE…NU DOAR ZICETI CA FACETI…ca va stiu eu ‘p-astia ocupati si obositi non-stop’ …frecati duda…Playback poa’ sa faca si o surdo-muta…vorba cântecului

Va pupa tare, Oana Boss Fiti mereu pe faza ca nici nu stiti ce pierdeti si ce urmeaza.To be very CONTINUED….” a scris Oana pe Facebook.