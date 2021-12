Nicoleta Dragne a părăsit Bravo, ai stil! Cearta cu producătorii a făcut-o să spună Adio competiției?!

Nicoleta Dragne a părăsit competiția "Bravo, ai stil" iar motivul ar fi neînțelegerile dintre ea și producătorii emisiunii. Vedeta i-a rugat pe fanii ei să nu o mai voteze, astfel că Nicoleta a fost eliminată din concurs.

Nicoleta Dragne a fost o apariție surpriză în cadrul concursului "Bravo,ai stil - Celebrities", concurs la care chiar vedeta și-a dorit cu ardoare să participe. Gurile rele spun că Nicoleta nu a mai dorit să continue competiția, asta pentru că neînțelegerile dintre ea și producătorii emisiunii au luat amploare și vedeta nu a ajuns la un consens cu nimeni.

Blondina a fost eliminată la scurt timp din competiție după ce ea și-a rugat fanii să nu o mai voteze.

"Dragilor, in primul rând vreau sa va multumesc pentru toate mesajele superbe pe care mi le trimiteti zilnic și in al 2-lea, va rog sa va rezumati doar la acest lucru cât timp voi fi in emisiune. Nu îmi doresc sa mai fiu votată, susținerea voastră aici, pentru mine este suficientă.” a scris blondina pe Instagram în urmă cu câteva zile.

Nicoleta Dragne și-a dorit să participe la emisiune

Una dintre dorințele vedetei a fost să participe la emisiunea "Bravo, ai stil!" pentru a-și demonstra că poate să iasă din zona de confort vestimentar.

"Pentru mine, participarea la „Bravo, ai stil” este mai mult un pariu pus cu mine, unul care să învingă emoțiile atunci când sunt în centrul atenției. De asemenea, este o provocare în ceea ce privește stilul meu vestimentar. Aici am ocazia să îmbrac ținute pe care nu le-aș purta în mod normal și cu siguranța pot să ies din zona mea de confort. Atât o provocare, cât și o lecție având în vedere faptul că am ocazia să deprind informații corecte legate de stil." a declarat fosta ispită înainte de intrarea în competiție.