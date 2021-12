Claudia Radu de la Chefi la cutite, schimbare radicală! Tânăra s-a apucat de sport și este într-o condiție fizică de zile mari

Claudia Radu a făcut câteva schimbări impresionante în ceea ce privește look-ul ei. Tânăra de la Chefi la cuțite s-a apucat de sport și a apelat la o dietă care să o ajute să ajungă la greutatea dorită.

Claudia Radu a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Chefi la cuțite, iar talentul ei culinar a propulsat-o direct în marea finală. Fanii emisiunii i-au apreciat ambiția și inventivitatea în ceea ce privește preparatele din bucătărie. Tânăra a demonstrat că are abilități potrivite pentru a deveni un adevărat chef, depășind cu mult statutul de gospodină.

Încă de la primele sale apariții, Claudia Radu a vorbit despre aspectul ei fizic și cum kilogramele ei au fost motiv de amuzament pentru colegii din școală. Concurenta a povestit cum a fost agresată verbal în repetate rânduri atât în școala generală, dar și în liceu, din cauza aspectului fizic.

Schimbarea radicală a Claudiei Radu

„Fiind și cea mai mică dintre cei patru frați am fost și foarte răsfățată. Am devenit gurmandă. Dintotdeauna, de când mă știu, am fost supraponderală. Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași”. a povestit Claudia

După încheierea concursului, Claudia s-a ambiționat și s-a apucat de sport. Alături de exercițiile fizice regulate, concurenta de la Chefi la cuțite urmează și o dietă pentru a topi kilogramele în plus.

"A trebuit sa alătur ultima postare cu o poza de anul trecut. Și cam asta a ieșit... în momentul de față am un rezultat intermediar de -27 kg. Drumul este lung, mai am o grămadă până la destinație. De azi am trecut la un alt nivel, am o grămadă de muncă." a scris Claudette pe contul ei de Instagram.