Andreea Mantea a răbufnit după ce s-a zvonit că este gravidă:

Andreea Mantea a spus lucrurilor pe nume, asta după ce în presă s-a zvonit că ar fi însărcinată pentru a doua oară. Vedeta le-a răspuns internauților și le-a spus care este de fapt adevărul în ceea ce privește posibila sarcină.

Andreea Mantea este o persoană deschisă care nu s-a ascuns niciodată după degete. Vedeta a vorbit mereu despre viața ei personală și nu a lăsat lucrurile neclare în ceea ce o privește.

De la un timp presa zvonește cum că Andreea ar aștepta un bebe, asta după ce și-a refăcut viața cu Valeriu Floricel. Deși iubitul îl ține departe de ochii lumii, bruneta nu a putut să își ascundă și burtica. Astfel, fanii au început să o asalteze cu întrebări în ceea ce privește o posibilă sarcină. Vedeta nu a dorit să dea curs acestor speculații, însă tot mai multe ziare au început să scrie că Andreea va deveni mamă pentru a doua oară.

Date fiind acestea, Andreea Mantea a vrut să pună capat o dată și pentru totdeauna speculaților și le-a răspuns internauților la cea mai arzătoare întrebare.

"Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă. Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. (…) De doi ani încoace, mă, de doi ani…nu, nu sunt, sunt doar grasă." a spus bruneta pe social media.

Andreea Mantea are un copil din relația cu Cristi Mitrea, un băiețel de care se ocupă exemplar. Admiratorii vedetei au văzut de-a lungul timpului că vedeta este o mămică dedicată, astfel că abia așteaptă ca Andreea să facă marele anunț în ceea ce privește o posibilă sarcină.

Însă, până atunci, Andrea se concentrează pe creșterea și educația exemplară pe care i-o oferă lui David, dar și pe cariera ei de succes.