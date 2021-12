Cine este TJ Miles, cel mai controversat concurent de la SURVIVOR 2022?

TJ Miles a acceptat provocarea Survivor 2022, dar nu multă lume știe cu adevărat cine este controversatul influencer de pe Instagram. Artistul a trăit în Toronto, dar și-a schimbat radical viața după ce a fost implicat într-un caz federal.

TJ Miles este fără doar și poate surpriza acestui sezon SURVIVOR 2022. Tânărul influencer de pe Instagram are deja o comunitate strânsă în jurul lui, care abia așteaptă să îl susțină în marea competițe din Republica Dominicană.

MIles Jordache are 33 de ani și s-a născut în Constanța. Încă de mic copil s-a mutat cu familia lui în Toronto, acolo unde a locuit și și-a dezvoltat primele relații și obiceiuri. În 2018, TJ Miles s-a întors în țara natală și și-a deschis un service auto cu care are mare succes. Între timp a devenit cunoscut și pe Instagram, acolo unde postează des lucruri despre viața lui.

În timpul adolescenței, TJ Miles a trecut printr-o experiență neplăcută care i-a schimbat radical traiectoria în viață. Se pare că tânărul influencer a fost implicat într-un caz federal, lucru ce a devastat-o pe mama lui.

"Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer.

E foarte important ca oamenii să înțeleagă despre mine că nu am turnat niciodată pe nimeni. Am fost fidel codului, am plătit pentru greșelile mele, i-am scăpat pe prietenii mei de acuzații, pentru că a fost greșeala mea. Am grijă de oamenii mei, dorm foarte bine noaptea, sunt cel real. Și știi ce? Povestea oricum va ieși la un moment dat la iveală.” a povestit influencerul pentru VICE.RO

Echipa Faimoșilor este deja formată, iar cei 12 concurenți se vor duela cu echipa Războinicilor pentru marele premiu de 100.000 de euro. Concurenții din echipa lui TJ Miles sunt: CRBL, Andreea Tonciu, Otilia Billionera, Emil Rengle, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niţă, Laura Giurcanu, Radu Itu, Elena Chiriac.