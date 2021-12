În a cincea zi de Orașul Faptelor Bune, în emisiunea prezentată de Răzvan Popescu și Cuza, îl cunoaștem pe Luca.

Acesta s-a născut la 23 de săptămâni prin cezariană, iar în primele minute de viață, micuțul a rămas fără oxigen, timp de câteva minute. După 3 zile de la naștere, după ce medicii i-au asigurat pe tinerii părinți că micuțul lor este perfect sănătos, Luca a fost externat.

"Luca creștea și mi se părea ca se dezvoltă normal... dar pe la 3 luni, am observat că ține capul mai mult pe partea dreaptă. Atunci am descoperit că are torticolis pe partea dreaptă. La 6 luni, Luca nu stătea în șezut. De atunci au început problemele de sănătate", le-a spus mama băiatului, celor 2 DJ-i Radio ZU.

Dupa un al doilea RMN, s-a aflat că Luca are atrofie cerebrala. Costurile pentru terapie sunt destul de mari și Luca are nevoie de noi în lupta lui pentru o viață normală.

Azi este ziua lui, a împlinit 5 ani, iar cel mai frumos cadou pentru Luca este o șansă la o nouă viață! Astfel că poți să îi oferi ajutorul tău lui Luca donând într-unul dintre aceste conturi:

IBAN (RON): RO95RZBR0000060021346346

IBAN (EURO): RO62RZBR0000060021593805

Nume titular: BRÂNDUȘA GEORGETA

De asemenea, îl poți ajuta pe Luca și pe pagina de Facebook „Luca luptă pentru o viață normală”.

În acest maraton de fapte bune a intrat și Florian Rus cu o donație, LIVE la Popescu și Cuza. Mai mult de atât, artistul a cântat pentru Luca „Străzile din București” și „Deschide, ușa, creștine!”. Deschide-ți sufletul și fii parte din orașul care trăiește prin dăruiește!

